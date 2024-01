Paola Turani, chi è l’influencer da due milioni di follower

Con circa 2 milioni di follower su Instagram Paola Turani è una delle influencer più seguite sui social. Nata a Bergamo nel 1987 e apprezzata modella, condivide sui social la sua professione e il suo quotidiano, con scatti e momenti che incuriosiscono e appassionano il suo pubblico. Lei si descrive così, nella sua bio Instagram: “Sono perito agrario e Tiziano Ferro dice che sono pure intonata”.

Nel 2019, Paola Turani si è sp

osata con Riccardo Serpellini (chiamato da tutti Ricky Serpella), imprenditore che si occupa di marketing e del mondo delle campagne pubblicitarie. L’uomo è nato il 29 agosto 1973 ed è originario, anche lui, di Bergamo. Tra gli amici più cari c’è anche Tomaso Trussardi, per il quale è stato anche testimone di nozze al suo matrimonio.

Come già accennato, Paola Turani condivide spesso momenti personali sui social, spaziando da reel più professionali e dedicati allo skin care, fino a scene di vita quotidiana con il figlio Enea e i due cani (inclusi momenti di spensieratezza come quello della pizza fatta in casa, in famiglia).

Nel 2021, Paola Turani aveva condiviso la notizia della sua gravidanza, con i fan, in un romantico scatto insieme al marito, per esprimere insieme la gioia nell’essere riusciti ad essere futuri genitori. Una gravidanza non scontata poiché la modella aveva raccontato quando, appena ventenne, aveva dovuto lottare contro un tumore al collo dell’utero. Ha vinto la sua battaglia e anni dopo ha potuto gioire nel poter rivelare la sua desiderata gravidanza. Su Instagram ha scritto: “La vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così”.

Paola Turani e il racconto sui disturbi del comportamento alimentare

Sui social, Paola Turani non si limita solo a condividere scatti e video della propria vita ma, in più occasioni, si è esposta in prima persona per sensibilizzare su temi social importanti. Ad esempio, recentemente, ha fortemente criticato la decisione, legata alla recente legge di bilancio, di azzerare il fondo di 25 milioni di euro per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare. Ci mette la faccia e critica, con lucidità e senno di causa, quanto deciso: “Che con la nuova legge di Bilancio si sia azzerato il fondo per il contrasto dei Disturbi dell’alimentazione è follia” Ha giudicato inammissibile la scelta, proprio sottolineando come i DCA siano la prima causa di morte tra i giovani, dopo gli incidenti stradali.

L’influencer ha puntata il dito su quanto deciso dopo aver vissuto lei stessa questi disturbi, in prima persona, mentre era modella a Parigi. Confessa, via Instagram, i momenti difficili che ha passato mentre le dicevano “Non sei mai abbastanza magra per Parigi” e lei iniziava mangiare sempre meno, fino ad arrivare a nutrirsi con solo una mela al giorno. Dopo qualche tempo, decise di andarsene e tornò a casa dove iniziò un lungo percorso, un lavoro di auto-accettazione per ritrovare il suo equilibrio interiore ed esteriore.

Parole che fanno riflettere e che hanno proprio lo scopo di aprire gli occhi su un tema delicato e sul quale non devono essere spenti i riflettori. Mai. “Non so se queste parole potranno aiutare qualcuno, ma è giusto parlarne. In un momento in cui invece di andare avanti, sembra si stia tornando indietro. Purtroppo” sottolinea, con chiaro sconforto.