Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova stanno insieme, lei: “Mi manchi”

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova stanno insieme. Ad annunciarlo, dopo le voci che negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti, sono stati la stessa conduttrice radiofonica e il calciatore, fresco di arrivo al Torino dal Cagliari, passando per l'Inter.

Un bacio sulla guancia e un tenero scambio di messaggi, ovviamente visibili a tutti, su Instagram: "Mi manchi" scrive lei, "Anche tu" – in un inglese decisamente maccheronico – risponde lui. Insomma, la coppia ormai non si nasconde più. Che sia amore? A dirlo potrà essere solo il tempo, il dato di fatto è che perlomeno per adesso nessuno dei due ha comunicato la conclusione del flirt. Il che è già un passo importante, visto che il flirt fra Paola Di Benedetto e Rkomi era durato lo spazio di un selfie.

Adesso, invece, dopo un selfie e un paio di commenti su Instagram, la storia pare resistere. Nonostante qualche giorno fa qualcuno avesse già diffuso voci sul fatto che potessero essersi già separati. Invece, a giudicare dalla foto insieme pubblicata proprio nelle ultime ore dal calciatore e condivisa dalla conduttrice, pare che il rapporto fra Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto stia proseguendo.

Dopo il recente tentativo, naufragato dopo poche settimane, di riconciliazione con Federico Rossi – storico fidanzato della showgirl - Paola Di Benedetto sembra aver ritrovato la serenità. Chissà se durerà almeno sino alla nuova stagione.