Paola Cortellesi: "C’è ancora Petra: una femminista “oltre“"

Uno spirito libero e inquieto, Petra Delicato, ispettore di Polizia a Genova. E in futuro chissà. "Una donna che non si può nemmeno definire femminista in senso tradizionale. Lei non combatte gli stereotipi, non li vede proprio. È oltre", dice Paola Cortellesi che interpreta questa figura femminile ironica e irriverente ispirata al personaggio creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Il primo impegno per lei dopo il successo travolgente di C’è ancora domani, suo esordio alla regia. E annuncia: "Stiamo lavorando alla scrittura del mio prossimo film. Siamo concentrati su questo".

Un successo, Petra, targato Sky Studios e Cattleya che, arrivato alla terza stagione, propone due nuovi episodi basati sui romanzi Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa, diretti come i precedente da Maria Sole Tognazzi, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now mercoledì 8 e 15 ottobre. Sceneggiature firmate da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, e a cui ha collaborato anche la stessa Cortellesi.

Nel primo episodio troviamo Petra che ha fatto il grande passo di andare a vivere a casa del suo fidanzato Marco (Francesco Colella) e i suoi quattro figli, mentre, sempre affiancata dal fido vice ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi) indaga sull’omicidio di un restauratore avvenuto all’interno di un convento. Per le indagini che deve condurre nella seconda storia, Petra e Monte devono recarsi a Palermo, dove lei ritrova Luigi (Francesco Acquaroli), una persona legata al suo passato.

"È stato bellissimo un anno fa, quando abbiamo iniziato a girare, ritrovare Petra e tutta la squadra. C’è qualcosa di speciale su questo set, qualcosa che ci lega profondamente. Mi sento proprio a casa", racconta Paola Cortellesi. "Al termine delle riprese di questa serie, mi succede sempre la stessa cosa. Saluto Petra, non Paola ma proprio Petra e so che mi mancherà molto, come quando un amico parte e non vedi l’ora che torni", dice Maria Sole Tognazzi. "Sapevo che dopo la seconda stagione Paola avrebbe dovuto fare il suo film e sono dispiaciuta per come è andata. Male", scherza la regista. "È tornata un po’ stanca e demoralizzata e io e Pennacchi – scherza ancora Maria Sole Tognazzi – ci siamo trovati a doverla tirare su di morale".

Cortellesi di rimando: "Per me è stato importante che, dopo quella specie di tsunami che mi ha investita con C’è ancora domani, il primo lavoro sia stato questo. Lo avevamo già deciso prima e per me è andata davvero bene così: tornare a essere diretta da Maria Sole, un privilegio, e ritrovare Petra, un personaggio che amo molto fin da quando ho letto i romanzi, distante da tutti gli altri che ho interpretato". Un personaggio amatissimo dal pubblico nonostante il suo carattere ruvido. "Non era scontato che andasse così e quando otto anni fa mi fu proposto, avevo molti dubbi. Sono felice che piaccia. Credo che molte donne aspirino a essere come lei. In un periodo storico in cui, mai come prima, si dà tanto peso al giudizio degli altri, è bello e importante proporre questa figura di donna libera".

In ogni episodio si fondono le storie personali dei personaggi con la vicenda poliziesca. "Cerco di trovare sempre un equilibrio tra la parte crime, l’elemento giallo – spiega Maria Sole Tognazzi – e le vite dei personaggi che, spinti dal bisogno di cambiamento, si mettono in gioco".

Alla Festa del Cinema di Roma di due anni fa, fu presentato in apertura C’è ancora domani. Alla prossima edizione, in programma dal 15 ottobre, Paola Cortellesi parteciperà come presidente della giuria dei film in concorso. "È la prima volta che sono chiamata a svolgere questo compito – afferma – e sono felice che avvenga alla Festa del Cinema che mi ha dato tantissimo".