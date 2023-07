Casual o eleganti, i pantaloni bianchi sono un must dell’estate 2023

I pantaloni bianchi sono un capo estivo per eccellenza, molto presenti nei guardaroba di stagione sia degli uomini sia delle donne, senza contare che sono perfetti per uno stile genderless inclusivo e adatto a tutti. Ce ne sono di diverse forme e differenti modelli, adatti alle proprie caratteristiche ed esigenze, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Bianco Un primo punto vincente dei pantaloni bianchi è il colore. Il bianco – idealmente associato alla sabbia, alle spiagge tropicali, agli yacht, alle vacanze al mare, insieme al blu – è considerato tipicamente estivo e piace per diverse ragioni. Innanzitutto è il colore che riflette la luce solare meglio di tutte le altre nuance, il che significa che assorbe meno calore rispetto ai colori scuri, aiutando a mantenere una sensazione di freschezza durante le giornate più calde. Allo stesso tempo e anche per questo motivo il bianco è associato a un’idea di leggerezza e candore. Neutro e versatile, va benissimo per qualsiasi abbinamento, anzi, permette di far risaltare abiti e accessori dai colori vivaci e sgargianti. Può essere indossato in tutte le occasioni, da quelle più eleganti a quelle meno formali. Tessuti Dal momento che si parla di estate e di temperature molto elevate, i tessuti più indicati per pantaloni bianchi da indossare in questa stagione sono soprattutto il cotone, il lino o i tessuti misti, traspiranti, ma ci sono anche modelli in denim leggero. Rappresentano tutti delle opzioni fresche e confortevoli, alla moda. Modelli maschili Per l’abbigliamento maschile ci sono diversi tipi di pantaloni bianchi adatti a essere messi in estate.

- Chino: sono un'ottima scelta per un look casual e raffinato. Hanno una vestibilità comoda e possono essere abbinati con camicie a maniche corte o polo per un aspetto elegante ma informale.

- Bermuda: sono l’ideale per il look estivo più rilassato. Corti e comodi, sono perfetti per la spiaggia e durante le ferie.

- Cargo: vanno bene per un outfit più pratico e sportivo, con tasche extra per un tocco più casual, perfetti per le attività all’aperto.

- A gamba dritta: hanno una linea pulita e formale, classica, consigliata per eventi importanti e situazioni eleganti. In tal caso, meglio optare per un cotone di alta qualità.

- A gamba leggermente affusolata: danno un’immagine più moderna e sofisticata. Pantaloni eleganti A righe: per uno stile più personale e con una nota di originalità. Se si deve avere un occhio di riguardo per l’eleganza, sarebbe più opportuno scegliere modelli a righe sottili. Modelli femminili Anche nel guardaroba maschile un paio di pantaloni bianchi per l’estate, freschi e comodi, non dovrebbero mai mancare.

- A palazzo o svasati: sono comodi, casual ed eleganti a seconda del contesto e degli abbinamenti (nel primo caso, con un semplice top, nel secondo con bluse e camicie di seta).

- Culottes: con taglio cropped, sono un’alternativa ancora più contemporanea, senza rinunciare allo stile e al brio.

- A sigaretta: presentano una linea più aderente e pulita, ideali per un look più formale o da ufficio.

- Con dettagli speciali: per un tocco di eleganza e originalità in più al proprio outfit, si può indossare un paio di pantaloni candidi impreziositi da ricami, pizzi e inserti di tessuti particolari o con l’aggiunta di accessori gioiello, come perle o strass. Abbinamenti Il tono su tono, nel caso del bianco, è una scelta molto estiva e di classe, ma il suggerimento è di giocare un po’ con gli accessori, dai cappelli ai bracciali, per non risultare troppo monotoni. In generale, per lui, via libera a camicie a maniche corte e di lino, dai colori chiari o pastello. L'outfit può essere completato poi da un paio di scarpe da barca, mocassini o sneaker chiare a seconda delle occasioni. Per lei indossare un paio di pantaloni molto chiari e nelle varie sfumature del colore in questione, dal latte all’avorio fino al ghiaccio, può essere uno stimolo per sperimentare top, canotte e bluse dai colori vivaci e stampe per un look audace e divertente. Con le calzature, poi, ci si può sbizzarrire a seconda dei contesti, tra scarpe basse, zeppe e sandali col tacco. Accorgimenti - Quando si mettono dei capi bianchi, soprattutto nel caso di pantaloni, sarebbe bene indossare della biancheria intima adatta di un colore neutro, carne, beige o bianco, meglio senza cuciture.

- Bisogna fare particolarmente attenzione a non sporcarsi. Diversamente e in generale, occorre procedere al lavaggio rispettando le istruzioni riportate sull’etichetta.

- In fase di asciugatura e dopo averli stirati con cura è bene fare attenzione ad appendere correttamente i pantaloni per non sgualcirli né deformarli.

- Scegliendo tessuti di qualità come il lino e il cotone, inoltre, si possono evitare antiestetici segni di sudore, conseguenza inevitabile delle giornate torride.