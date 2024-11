Panettoni gourmet. Anteprima di Natale in casa Fiasconaro

É già Natale a casa Fiasconaro e negli stabilimenti produttivi della pluripremiata eccellenza dolciaria, di Castelbuono in provincia di Palermo, si sfornano profumatissimi lievitati. Tante le novità che durante le prossime festività raggiungeranno le tavole gourmet in Italia e in oltre 70 Paesi. Fra i ’must-have’, immancabili sotto l’albero dei veri intenditori, ci sarà anche la Capsule Collection da 100 grammi. Scatole da collezione ispirate dalla passione per il design, stilose e coloratissime, in tre diverse versioni grafiche che racchiuderanno il panettone con freschi canditi d’arancia e uvetta aromatizzato al vino ’Marsala Dop’ e Terre Siciliane ’Zibibbo liquoroso Igp’.

La Collezione 1953 celebra il ritorno alle origini dell’azienda madonita con una nuova linea, che racchiude in tre cappelliere di pregio il Panettone Classico al ’Malvasia delle Lipari passito Doc’ il Panettone alle Nocciole (Madonie), ricoperto di glassa e nocciole; il Panettone Ananas, Albicocca e Pistacchi (Mediterraneo), con canditi d’ananas e albicocca e ricoperto di glassa e pistacchi di Sicilia. E non poteva mancare il fiore all’occhiello della Collezione: il Montenero, l’evoluzione contemporanea del Mannetto – il primissimo Panettone Fiasconaro – delizioso lievitato dall’impasto scuro, al cioccolato di Sicilia e cacao con essenza di limone, che il prossimo Natale verrà presentato sia nella versione Premium, all’interno di una elegante latta blu notte di taglio esagonale con pratico spolverino e bustina di zucchero a velo, che nella pratica scatola per il consumo giornaliero.