Panerai, grande festa. Da segreto militare a icona dell’orologeria

Firenze, 10 settembre 1993: una data fondamentale nella storia di Panerai, che segna il passaggio da fornitore esclusivo della Marina Militare a marchio orologiero accessibile al pubblico civile. Un momento storico in cui la Maison svela un’eredità a lungo celata dal segreto militare. Dal 1910, data in cui i documenti attestano le prime commissioni affidate a Panerai dalla Regia Marina Italiana, fino al 1993, gli orologi Panerai furono indossati esclusivamente dai militari.

Concepiti come strumenti di precisione a supporto delle audaci missioni della Marina Militare, questi segnatempo erano avvolti da segreto militare. Fu solo nel 1993 che il design funzionale degli orologi Panerai venne presentato per la prima volta al pubblico, portando un cambiamento significativo nel settore dell’orologeria.

Quest’anno, in occasione dell’anniversario, Panerai presenta ’The Depths of Time’: una mostra all’interno della Boutique Panerai di Firenze che celebra la storia della marca come fornitore della Marina Militare, ripercorrendo il momento cruciale che ha segnato l’inizio della sua ascesa nel mondo dell’orologeria meccanica internazionale. "Siamo orgogliosi di svelare la mostra ’The Depths of Time’, in cui appassionati ed esperti di orologeria potranno scoprire i segreti del passato leggendario di Panerai. La mostra offre l’opportunità di approfondire la genesi delle caratteristiche distintive di Panerai, ormai consolidatesi in un design inconfondibile riconosciuto a livello internazionale. Ogni innovazione era originariamente funzionale ad uno scopo ben preciso, contribuendo a costruire l’identità distintiva della Maison. Attraverso le lenti della storia, mostriamo come un’azienda a conduzione familiare, in meno di un secolo, sia riuscita a conquistare l’attenzione del pubblico con la sua unicità e a diventare un brand rinomato nel mondo dell’alta orologeria", sottolinea Emmanuel Perrin, ceo di Panerai.

L’esposizione sarà visitabile fino al 30 novembre, su appuntamento, registrandosi sul sito www.panerai.com. Per celebrare questa occasione, Panerai presenta il nuovo Luminor Marina Militare PAM05218, un segnatempo direttamente ispirato al momento di maggiore svolta nella storia del brand. Questo modello è infatti una fedele reinterpretazione del Luminor ref. 5218-202/A, progettato esclusivamente per la Marina Militare. In esposizione vi sono materiali d’archivio inediti, incluse le lettere confidenziali tra la famiglia Panerai e la Marina Militare, alcuni disegni tecnici, i primi cataloghi e numerose fotografie d’epoca originali.

Strumenti di precisione, come bussole e profondimetri, sono esposti accanto a una selezione di orologi d’epoca e riproduzioni di brevetti storici che attestano il lavoro pionieristico di Panerai in materia di luminosità, leggibilità subacquea e design di strumenti. Il culmine del racconto è rappresentato dalla rievocazione del debutto nel mercato civile, avvenuto il 10 settembre 1993 a bordo della nave da difesa Durand de la Penne (D560), con la presentazione dei modelli Luminor ref. 5218-201/A e Mare Nostrum ref. 5218- 301/A, alla presenza del Duca Amedeo d’Aosta, figlio del Duca Aimone di Savoia, fondatore del corpo degli Incursori della Regia Marina Italiana.