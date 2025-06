Panebarco: "Il Piccolo Lenin oggi?. Preferisco gli animali ambientalisti"

Papini

Panebarco, cominciamo dalla buona notizia?

"Quale?".

Che ha creato un’altra storia, dopo tanto tempo

"Sì ho ripreso a fare fumetti, per mio piacere personale, per riempire il tempo e poi perché da tempo avevo in testa una storia da raccontare".

Per chi leggeva le riviste a fumetti negli anni Settanta e Ottanta (dal Mago a Linus, da Orient Express a Cuore, e via dicendo), Daniele Panebarco, classe 1946, è un grande protagonista della vivace creatività di quel periodo. Da uomo di sinistra fa satira sulla sinistra, raccontando anche la provincia italiana e il suo rapporto con il comunismo. Nel 1992 dice basta con i fumetti (anche se non è proprio così, come vedremo) e fonda una società che si occupa di Cd rom educativi, poi di progetti di ricostruzione 3d di siti archeologici, musei e spazi espositivi. L’altra svolta avviene grazie ai tre figli (Marianna, Matteo e Camilla) che creano una delle realtà più interessanti dell’animazione italiana.

In una delle sue storie fa dire al “suo” Lenin cosa sia il comunismo. "È correre nei prati in fiore e mangiare le mele senza passare per il settore terziario". Oggi come lo definirebbe?

"Come l’Europa Unita: una bellissima idea difficile da realizzare, poi certo io ho avuto e ho i miei dubbi sul comunismo a differenza di mio padre"

Era un duro e puro?

"Certo! Pensi che una mattina del marzo 1953 mi sono alzato per andare a scuola e ho trovato i miei genitori in lacrime: era morto Stalin. Sono cresciuti nel mito della piena occupazione in Unione Sovietica. In quegli anni era un tema molto sentito. Mio padre era abbonato a Nuova Cina, rivista scritta in cinese con traduzione in francese. Lo prendeva per staccare le pagine con le foto delle fabbriche dove andare a cercare lavoro. Per non parlare della domenica"

Che succedeva?

"Quasi ogni domenica pomeriggio io mio babbo e mia mamma andavamo in giro per cercare fabbriche e impianti vari dove lui potesse trovare un impiego".

Torniamo al fumetto, Panebarco. Finalmente una nuova pubblicazione

"Pubblicazione? Per ora è solo nel cassetto. Ho finto la versione per smart tv, devo finire quella per il cartaceo. Farla vedere? vedremo".

Che storia è? Con i suoi personaggi storici come Big Sleeping. Nick Martello, Il Grande Karl, il Piccolo Lenin?

"No, è una storia ambientalista, con animali antropomorfi, sul controllo dell’acqua e delle altre risorse naturali. Ambientalista e geopolitica. È una distopia scanzonata, ironica, dove voglio raccontare le miserie e la stupidità del mondo attuale. È ambientata nella città-mondo di Annevar (anagramma di Ravenna, la città dove vive, ndr). È una specie di Miserabili dei giorni nostri, infatti uno dei personaggi è ispirato a Gavroche, come il monello del romanzo di Victor Hugo. In realtà non è cupa come I miserabili, è molto lunga come I miserabili".

Perché si definisce un fumettista che non sa disegnare?

"Perché i miei primi lavori erano orribili".

Nonostante questo, Il Mago le pubblica le storie di Big Sleeping nel 1976.

"Fruttero e Lucentini dirigevano Il Mago e a loro i miei lavori non piacevano. Per fortuna a Beppi Zancan piacevano e quando diventò direttore li pubblicò. Devo molto a Zancan e anche a mia moglie che mi ha mantenuto dopo che lasciai il lavoro in banca".

Perché lasciò?

"Se fossi rimasto sarei morto..."

C’è un autore a cui si è ispirato?

"Se faccio fumetti lo devo a Schulz e ai Peanuts".

La satira oggi ha ancora un ruolo?

"Secondo me sì, anche se non so se i giovani comprendano quel tipo di satira che facevo io".

Chi le piace tra gli autori di oggi?

"Zerocalcare: mi piace il disegno, così come le battute fulminanti".

Il suo Big Sleeping avrebbe ancora spazio?

"L’ho ripreso in mano, è sempre in quel cassetto".

Ma quanta roba c’è nel cassetto?

"Dal 2015 a oggi direi 5mila tavole".

Cosa servirebbe per farle tornare la voglia di pubblicare?

"Essere più giovane. Non mi va di andare in giro per fare incontri, presentazioni. E poi lei crede che interessi a qualcuno leggere le mie cose?".

Sì.