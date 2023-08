Pane, amore e horror Brando nel nome del nonno

di Giovanni Bogani

"Un paio di volte ho sentito la mano di nonno Vittorio. Ho proprio avvertito la sua presenza, lui che mi diceva: non aver paura, va tutto bene, vai avanti. E in effetti, sono accadute cose sul set che sono come miracoli". Nel nome del padre, nel nome del nonno. Brando De Sica, 40 anni, è il figlio di Christian (72 anni), il re del cinema natalizio, e il nipote di Vittorio (1901-1974), uno dei più grandi registi – e attori – della storia del cinema italiano: il regista di Ladri di biciclette, l’attore di Pane, amore e fantasia. Oggi, Brando esordisce a sua volta come regista, con Mimì, il principe delle tenebre, il film che ha presentato, fuori concorso, al Locarno film festival. Uscirà, distribuito da Istituto Luce – Cinecittà, questo autunno.

Il cinema, Brando lo ha vissuto intensamente fin da piccolo: "Il mio papà mi portava sul set, naturalmente si parlava di cinema in casa, vedevamo tanti film con mio cugino Andrea". Andrea è il figlio di zio Manuel De Sica, compositore, autore di colonne sonore. Poi, Brando se ne è andato a Los Angeles, a studiare cinema all’università della California del Sud. Si diploma in regia, e da allora dà una mano a papà Christian, diventando una sorta di "regista ombra" in molti suoi film.

Mimì, il principe delle tenebre, il film con cui Brando esordisce nella regia, è una favola nera, un horror che mette insieme romance, denuncia del bullismo, amore per il cinema, difesa della diversità. Mimì (interpretato da Domenico Cuomo, 19 anni, il Cardiotrap di Mare fuori) è un pizzaiolo napoletano imbranato, con una deformità ai piedi. L’incontro con una ragazzina che è convinta di essere una discendente di Dracula – l’attrice quindicenne Sara Ciocca, già vista nella serie tv Blanca – trascinerà il ragazzo in una avventura sospesa fra surreale, grottesco e tenero, in una Napoli inedita, buia, sotterranea. Molti gli omaggi cinematografici a nonno Vittorio: la scena di un volo sopra Napoli rievoca Miracolo a Milano, e Brando conferma: "È uno dei miei film preferiti di nonno". Aggiunge: "Ma gli ho dedicato anche un altro omaggio: in una scena cito L’oro di Napoli, e nella scena appare un signore anziano: beh, quel signore era il bimbo di Pane, amore e fantasia…".

"Ho girato a Napoli perché Napoli è tanto solare quanto esoterica. E poi, perché pare custodisca la tomba di Dracula. Ho girato a Napoli perché amo questa città, così come la amava mio nonno Vittorio, ciociaro che “scelse“ di essere napoletano". Non dimentichiamo che, nel pedigree di Brando, c’è anche la famiglia Verdone: la mamma, Silvia Verdone, è la sorella di zio Carlo. E che il papà di Carlo Verdone, Mario, primo docente cinematografico nell’università italiana, aveva origini napoletane.

Intanto, al Locarno film festival è passato il secondo film italiano in concorso: Rossosperanza di Annarita Zambrano. La storia di quattro ragazzi difficili, figli difficili dell’alta borghesia romana, che vengono curati in un istituto prestigioso e costosissimo. Il loro malessere, la loro inquietudine, il loro disagio sono la linfa che sostiene il film. La violenza è trattenuta, le pulsioni sono nascoste, prima dell’inevitabile esplosione.

"Racconto le mie ferite, il mio odio per una classe sociale alla quale anche io appartengo", dice Annarita Zambrano. "Dovevo raccontare un dolore, la rabbia". E lo fa, con immagini e momenti duri e inquietanti, aiutata da inserti di animazione firmati da Alessandro Rak e Dario Sansone. Rossosperanza uscirà nelle sale italiane il 24 agosto. Sia il film di Brando De Sica che quello di Annarita Zambrano parlano di diversità, di handicap, di esclusioni, di bullismi: e tutti e due scelgono, per raccontare la rabbia, le strade di un cinema dark, che carezza la tradizione dell’horror.