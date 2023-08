Pancho Villa, un eroe col cuore di bandito

di Riccardo Jannello

"La parità e l’uguaglianza non esistono né possono esistere. È una menzogna che possiamo essere tutti uguali, e si deve dare a ognuno il posto che gli compete". Il ruolo di Pancho Villa, a 100 anni dalla sua morte per mano di killer che non ebbero scrupoli a sparare 140 colpi di fucile, è di Rivoluzionario e personaggio di mille monumenti. Uno ha sostituito la sua casa nella "hacienda" Canutillo, abbattuta per problemi urbanistici. E a lui ha dedicato uno spazio perfino il piccolo villaggio americano di Columbus, che aveva assalito il 9 marzo 1916 perché gli Stati Uniti del presidente Woodrow Wilson gli avevano tagliato i rifornimenti in quanto avevano cambiato, nella lotta per il nuovo capo di Stato del Messico, il proprio favorito e Villa si era ritrovato senza cibo da dare alle sue milizie.

Quel giorno per la prima volta uno straniero "invadeva" l’America con 500 soldati razziando un deposito d’armi sei miglia dentro il confine del New Mexico. Gli Stati Uniti organizzarono un’operazione monstre con aerei e diverse decine di migliaia di uomini al comando del generale John Pershing. Per sei mesi cercarono Pancho in territorio messicano, gli uccisero diversi comandanti e soldati, ma lui non lo trovarono. Sul campo, in divisa, si sporcarono le mani il futuro presidente Dwight Eisenhower e un soldato che diventerà simbolo della Seconda guerra mondiale, il generale George Patton. L’azione di Columbus, per alcuni puro terrorismo, rivive nel Pancho Villa Historical Park e in un museo.

Non solo per questo José Doroteo Arango Arambula, come era nato nel 1878 a San Juan del Río, è diventato uno dei personaggi non solo più noti, ma anche più influenti del suo Paese pur se il 20 luglio sono passati 100 anni dalla sua morte celebrata con grande sfarzo (il Messico ha dichiarato il 2023 "l’anno di Pancho Villa"). Lui è stato un po’ tutto: Governatore dello Stato di Chihuahua e perfino interprete di se stesso in pellicole documentaristiche del cinema muto, una star della guerriglia, il Rivoluzionario del Nord che sconfisse nel 1910 il presidente-generale Porfirio Diaz contribuendo alla Costituzione del 1917. Villa al Nord ed Emiliano Zapata al Sud rappresentavano la rivolta contadina contro i latifondisti che strozzavano la povera gente senza dare loro un futuro. Ma talvolta per Pancho diventava assai labile il confine fra guerra sociale e brigantaggio, fra guerrigliero violento e crudele e bandito: tanti nemici tanto onore e un ego smisurato: "È mio dovere informarvi che Pancho Villa è ovunque e in nessun luogo allo stesso tempo"; di se stesso diceva di essere "un libero pensatore" al lavoro perché il Messico potesse sconfiggere i "bastardi e vivere felice".

Idolo controverso che anche i suoi maggiori biografi trattano con cautela: "Un rivoluzionario con la mentalità da rapinatore di banche" scrive tranchant Paco Ignacio Taibo II. Eppure la sua lezione non è dispersa, e a santificarlo ci hanno pensato il cinema e la tv. Disney+ sta trasmettendo ora anche in Italia le 10 puntate di Pancho Villa: il Centauro del Nord, dall’adolescenza al ruolo di leader. Il volto del caudillo è quello di Jorge A. Jimenez, mentre in passato ha avuto come interpreti attori come Raoul Walsh, Telly Savalas e Antonio Banderas, Hector Elizondo e Yul Brinner, anche se fu Wallace Beery in Viva Villa! (1934) a portare il rivoluzionario messicano a un premio importante come quello a Venezia.

Ma chi ha ucciso cento anni fa Pancho? Dal 1920 si era ritirato a vita privata dopo un accordo con il governo: a me una "hacienda" e io non vi combatto più. Ma era sempre e comunque sotto tiro: usciva con una scorta di venti uomini ma quel 20 luglio 1923 fuori dalla casa dell’amante Manuela Casas a Parral ne aveva solo due e gli attentatori erano troppi di più. 14 pallottole colpirono lui, le altre sterminarono i compagni di viaggio. Che lo avesse tradito l’ultima delle sue donne (la leggenda prevede anche 75 compagne e un numero imprecisato di figli)? E perché tre anni dopo il suo corpo (che ora si trova al Monumento della Rivoluzione di Città del Messico) fu dissotterrato e mutilato della testa mai più ritrovata? Dettagli nella vita breve (45 anni) ma furiosa di un uomo che ha combattuto i ricchi forse perché voleva esserlo lui stesso e che non ha esitato a sparare, quando aveva 16 anni, al padrone che aveva molestato la sorella di 12. Rivoluzionario da sempre.