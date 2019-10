Come fanno i ricchissimi del mondo a restare tali e a non pagare le tasse? Conosceremo la risposta a partire da venerdì 18 ottobre, quando Netflix pubblicherà in streaming il film 'Panama Papers', ispirato a fatti realmente accaduti e con protagonisti Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright e Sharon Stone. Alla regia Steven Soderbergh, che già aveva utilizzato Netflix per distribuire un suo altro film: 'High Flying Bird' (uscito a gennaio 2019).



Per approfondire, ecco trailer e info su 'High Flying Bird'.



Panama Papers, tutto sul film

La trama si inserisce in uno dei più grandi casi di frode finanziaria e di evasione delle tasse mai documentati: con il nome di Panama Papers si identifica infatti l'enorme fascicolo creato dallo studio legale panamense Mossack Fonseca mentre aiutava clienti facoltosi a nascondere i loro soldi dal controllo statale. Nomi di personalità coinvolte e metodi utilizzati sono stati resi pubblici a partire dall'aprile del 2016, grazie all'azione del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi.



Questa la macrovicenda. La trama del film è ispirata al libro 'Secrecy World', scritto dal premio Pulitzer Jake Bernstein, e racconta dell'indagine di una vedova vittima di frode assicurativa che conduce dritta a Mossack Fonseca. La sceneggiatura è firmata da Scott Z. Burns, che aveva già collaborato con Steven Soderbergh ai tempi di 'The Informant!', 'Contagion' ed 'Effetti collaterali'.



Il trailer sottotitolato in italiano

Panama Papers: le recensioni e come vedere il film

'Panama Papers' si inserisce nel filone di quei film di impegno civile che prendono di mira l'avidità predatoria del sistema post capitalistico: non a caso la critica ha spesso associato il film di Steven Soderbergh a 'La grande scommessa' di Adam McKay (2015), storia di una spietata speculazione finanziaria e Oscar per la migliore sceneggiatura.



La sfida, per pellicole di questo tipo, è riuscire a raccontare in modo semplice e frizzante, ma non superficiale, realtà piuttosto complesse. Da questo punto di vista, sulla riuscita di 'Panama Papers' la critica si è spaccata. Tutti hanno però sottolineato la bravura del cast, e di Meryl Streep in particolare, oltre all'abilità registica di Soderbergh.



Per guardare il film bisogna essere abbonati a Netflix, avere compiuto quattordici anni e avere a disposizione un'ora e 36 minuti di tempo per arrivare alla fine della trama. 'Panama Papers' sarà inserito nel catalogo dei contenuti in streaming di Netflix il 18 ottobre.



