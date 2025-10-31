Il Pan dei Morti e la storia dei dolci di Ognissanti: dove nasce la traduzione

Oggi Halloween è diventato un’occasione per preparare torte a forma di fantasmi o biscotti a tema mostruoso, ma la tradizione dei dolci d’Ognissanti è così antica da perdersi nella notte dei tempi. Prima di assumere l’aspetto ludico oggi prevalente, era un gesto di ricordo e condivisione. Nelle società contadine, dove la morte faceva parte della vita quotidiana, il cibo celebrava il passaggio tra le stagioni e mantenere vivo il legame con gli antenati.

Tra fine ottobre e i primi giorni di novembre, mentre si concludeva il raccolto e iniziava l’inverno, le famiglie preparavano pani, biscotti e dolci da condividere in comunità, ricordando la triste assenza di chi mancava. In molte regioni d’Italia era consuetudine lasciare sul tavolo cibo e vino nella notte tra l’1 e il 2 novembre, per accogliere simbolicamente le anime in visita. Un modo per ricordare che la vita continua anche nel ricordo di chi non c’è più.

Il Pan dei Morti: la ricetta della memoria

Tra i dolci antichi di Ognissanti c’è il Pan dei Morti, tipico della Lombardia e diffuso soprattutto tra Milano, Brianza, Brescia e Bergamo. Nasce come dolce povero, un impasto con biscotti secchi sbriciolati, farina, cacao, fichi, uvetta, pinoli, spezie e un tocco di vino dolce, spesso vin santo o marsala. La forma del Pan dei Morti è ovale e leggermente schiacciata, la superficie coperta di zucchero a velo: un dolce scuro, compatto e profumato, simbolo di autunno e memoria.

Nelle campagne dell’Italia settentrionale, tra il Medioevo e l’età moderna, la notte tra l’1 e il 2 novembre era considerata un momento di passaggio: si credeva che le anime dei defunti tornassero a visitare le loro case. Per accoglierle, si lasciavano sul tavolo pane, vino, castagne, fichi secchi e dolci, spesso coperti con un panno bianco: una tavola apparecchiata per ospiti invisibili. L’usanza — attestata nel mantovano, nel cremonese e nel comasco così come in altri luoghi d’Europa — era un gesto di ospitalità simbolica verso i morti, un modo per ringraziarli e invocarne la protezione sui raccolti e sulla casa.

Il Pan dei Morti nasce nel contesto rurale, tra Seicento e Settecento, come pane dolce, impastato con ciò che restava in dispensa: pane raffermo, fichi, frutta secca, farina, vino e spezie. Con il suo colore scuro evocava la terra: una sorta di offerta votiva, preparata in casa, benedetta o semplicemente lasciata per la notte sul tavolo, perché — secondo la credenza — i defunti potessero sentirsi accolti dal profumo di casa e, per un attimo, riassaporare la vita. Con il tempo, il gesto perse il valore religioso e divenne domestico: il pane rituale si trasformò in dolce, tramandato di generazione in generazione.

Nel XIX secolo, con la nascita delle prime pasticcerie milanesi, il Pan dei Morti venne reinterpretato in chiave urbana: più raffinato, con cacao e zucchero a velo, ma ancora carico di memoria contadina e senso del passaggio stagionale. Oggi rappresenta una sopravvivenza di quei riti antichi, in cui il cibo era il tramite tra mondi — un dolce che si prepara per i vivi, ma parla ai morti.

Dolci di Ognissanti in Italia: un linguaggio comune

In ogni regione d’Italia esiste un dolce dedicato ai defunti, e ciascuno racconta una storia. In Toscana, a Siena, per Ognissanti si prepara il Pan co’ Santi, un pane dolce con uvetta, noci e spezie. Oltre al Pan co’ Santi, si preparano anche i Cavallucci di Siena, biscotti con noci, miele, anice e canditi che un tempo venivano offerti ai viandanti e ai pellegrini nel periodo dei santi. La loro forma ovale e rustica richiama il pane rituale e il viaggio, temi comuni alle feste autunnali.

In Puglia e Basilicata è possibile assaggiare i taralli con anice e vino, mentre in Sicilia il 2 novembre si celebra il Giorno dei morti con i pupi di zucchero, statuette colorate modellate con zucchero cotto, un tempo donate ai bambini come regalo dagli antenati. In diversi luoghi di Italia ancora oggi si preparano le ossa dei morti, in dialetto lombardo “oss di mort”, biscotti duri che evocano la forma di osso, mentre a Napoli per il 2 novembre è tradizione preparare il torrone dei morti, un dolce al cioccolato farcito che unisce rito e piacere.

I mistocchini, dolcetti poveri di farina di castagne, miele e noci, venivano preparati in Emilia-Romagna, soprattutto nelle zone rurali. Cotti nei testi di ghisa, erano distribuiti ai bambini nella notte tra Ognissanti e il Giorno dei Morti. Inoltre, nel nord e centro Italia un’antica usanza prevede la preparazione delle fave dei morti che, nonostante il nome, sono a base di zucchero e mandorle. La fava fra i popoli antichi era considerata un cibo di buon auspicio, ricco di misteriosi legami con la morte e presente nelle offerte dei riti funebri.

Dolci per la festa di Is Animeddas in Sardegna

“​Seus benius po is animeddas”​ dicevano i bambini sardi che bussavano alle case del paese, in Sardegna, chiedendo un'elemosina per le anime del Purgatorio nella notte in cui si credeva che la porta fra il mondo di qui e l'aldilà si aprisse, per un attimo. Era la festa di Is Animeddas, ricorrenza antica.

Conosciuta con nomi diversi a seconda della zona — Is Panixeddas nel Campidano, Su ’ene ’e sas ànimas nel Logudoro, Su Mortu Mortu o Su Prugadòriu in altre zone — rappresentava una delle tradizioni più radicate del calendario contadino. Per Ognissanti i confini diventavano labili, si raccontava, permettendo alle anime di tornare tra le case e i campi.

Per l’occasione le famiglie preparavano dolci di pane e miele, spesso impastati con gli scarti della smielatura autunnale. Tra i più tipici c’erano sa panischedda, piccolo pane dolce aromatizzato con finocchietto selvatico, su pani ’e saba, preparato con mosto cotto, noci e mandorle, e le immancabili pabassinas, ricoperte di glassa bianca e decorate con zuccherini colorati.

Perché si fanno dolci per i morti

Nelle società agricole, il cibo era linguaggio e offerta: saldava i legami con la comunità ed evocava gli assenti, instaurando un dialogo con l’invisibile. Condividere un pane o un dolce significava tenere vivo il legame tra i vivi e i defunti, celebrando la fine del raccolto e l’inizio del nuovo ciclo stagionale. Il dolce, più dello stesso pane, rappresentava abbondanza e speranza: un cibo della festa in un periodo in cui la natura stava per entrare nel riposo invernale e i giorni dell’estate rappresentavano ormai un ricordo sbiadito.