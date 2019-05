Roma, 11 maggio 2019 – “Il matrimonio si farà”. Pamela Prati conferma che sposerà Mark (Marco) Caltagirone nel salotto tv di ‘Verissimo’. Ma la data resta un mistero così come il volto del futuro sposo. E quella che ormai è la “favola del gossip” sembra non avere fine.

La ‘primadonna’ del ‘Bagaglino’, davanti a Silvia Toffanin, racconta la sua verità sulle nozze che da mesi sbandiera in tutte le trasmissioni televisive e sulle riviste patinate. “Tutto ciò mi ha distrutta. Abbiamo deciso di rimandare perché mancano gioia e serenità”, dice la Prati in riferimento al fatto che ormai l’opinione pubblica è convinta che sia una storia montata ad arte dalle sue manager, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. "Dicono che sono stata truffata, plagiata, ma da chi? Io sono una donna di 60 anni e non vado in tv a dire bugie. Volevo condividere una gioia e invece ha portato solo dolore", prosegue la Prati che rivela i nomi dei testimoni scelti per il fatidico sì: "Uno doveva essere Pingitore. L’altra, dopo l’impossibilità di Simona Ventura, ho pensato di farla fare a Pamela (Perricciolo, ndr)".

'Verissimo', che aveva l'esclusiva sul matrimonio, non ha mai ricevuto conferma esatta da parte del gruppo della Prati di una data e una località precisa. "Perché avevamo cambiato location. Ci hanno detto di no all’ultimo per tutto quello che avevano sentito. Poi abbiamo trovato un’altra location in Toscana a Prato, e doveva essere l’8 maggio", si giustifica la Prati. Ma la Toffanin vuol vederci chiaro e chiede una foto di Caltagirone visto che fino a questo momento nessuno ha mai visto l'uomo, motivo per cui in tanti credono che non esista. "In camerino te la faccio vedere. Se vuole venire e apparire lo deciderà lui, non verrà certo obbligato da me. Se avessi voluto divulgare le foto prima, l’avrei fatto", prosegue la Prati che convinta ad andare a prendere una foto e provare a chiamare al telefono Marco, se ne va dallo studio, scatenando le ire della Toffanin che afferma: “È tutto una barzelletta che non fa neanche più ridere”.

Dopo mezzora la showgirl rientra in studio con una foto (che mostra solo alla Toffanin) e dice: "Non abbiamo ammazzato nessuno, solo perché non si fa vedere non vuol dire che non esista. Esiste eccome. Sono state dette cose orrende, solo perché siamo personaggi famosi veniamo messi alla gogna: non va bene. Bisogna stare attenti, hanno ucciso alcuni artisti in passato parlandone male in questo modo”. E poi rivela: "Mi hanno fatto trovare l'acido fuori dalla porta di casa con un biglietto orrendo. Ma è tutto nelle mani di chi di dovere. Si sta esagerando”. La manager Michelazzo, presente tra il pubblico in studio, in lacrime, dice: “Abbiamo paura. Siamo state aggredite, con l’acido, con un biglietto di minacce".

A quanti sostengono che sia tutta una farsa per ottenere visibilità (e quindi vantaggi economici), la Prati replica: "Non ho nessun problema economico. Dove sta il guadagno in questa storia? Adesso basta. Mi sposerò, ma lo farò in maniera privata, visto quello che è successo. E da oggi, quello che farò saranno solo fatti miei”. La puntata di 'Verissimo' si chiude qui ma non la soap opera della Prati. Tutto era iniziato circa sei mesi fa a 'Domenica Live' di Barbara D'Urso dove la showgirl aveva annunciato che presto si sarebbe sposata con l'uomo della sua vita insieme al quale avrebbe adottato due bambini. Se in un primo momento le nozze erano state fissate per marzo poi sono slittate all'8 maggio (e quindi saltate improvvisamente). In tutto questo tempo la Prati ha mostrato soltanto un magnifico abito bianco che, secondo l'inchiesta di 'Chi', è stata l'unica cosa acquistata e pagata di tutta questa storia. I dubbi della veridicità delle nozze sono stati portati a galla da 'Dagospia' che per primo ha parlato di "marito fantasma".