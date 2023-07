Pamela Prati ha un nuovo amore? Chi è Simone Ferrante

Pamela Prati è innamorata. Questa volta sembrerebbe che non lo sia soltanto dell'amore, ma che il suo oggetto del desiderio sia un uomo in carne e ossa. Sembrerebbe, visto che dopo il caso Mark Caltagirone è lecito attendersi qualsiasi sorpresa.

Negli ultimi giorni la showgirl sarda ha disseminato i propri profili social di indizi di ogni genere. Insomma, Pamela Prati tiene particolarmente a far sapere di avere una persona accanto. Copione già visto, fino a questo punto, proprio nell'affaire Mark Caltagirone. Questa volta, però, pare che un uomo vero esista. Che possa essere un amico in cerca di pubblicità e visibilità oppure un vero innamorato ancora non è dato saperlo. Probabilmente, come spesso succede in questi casi, sarà solo il tempo a dire se si tratta di amore social o relazione vera.

Chi è il nuovo fidanzato di Pamela Prati? Il settimanale 'Diva e Donna' - perché comunque un amore vip non esiste se non viene immortalato dai paparazzi - ha diffuso alcune fotografie nella quali si intravede la showgirl mentre bacia un giovane modello. Il ragazzo in questione sarebbe Simone Ferrante, 19 anni, modello di professione e con un profilo Instagram alquanto particolare. Le foto pubblicate dallo stesso Ferrante sono decisamente poche e le prime risalgono a poco più di un anno fa. Il ragazzo risulta invece taggato, quindi citato, in alcune immagini già nel 2019. Probabile che abbia optato per un restyling del profilo Instagram una volta cominciata la vera carriera da modello.

Dopo la foto su 'Diva e Donna' il suo nome inizierà inevitabilmente a girare in circuiti un po' più ampi. Chissà se anche l'amore con Pamela Prati - la showgirl aveva "teaserato" la loro storia pubblicando una foto insieme a lui di spalle guardacaso pochi giorni fa - acquisirà una fama maggiormente nazionalpopolare.