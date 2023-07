Pamela Prati: “Ho un nuovo amore”. Ma lo mostra solo di spalle e piovono accuse: “E’ un altro Mark Caltagirone”

Pamela Prati ha un nuovo amore. Almeno stando alle foto e alle frasi che la stessa showgirl pubblica sui social network. Foto e frasi che continuano a far discutere, non solo per il passato di Pamela Prati ma anche per i contenuti.

"Perché nella foto è di spalle?" si chiede qualche utente. "Sarà forse finto come Mark Caltagirone?" domanda qualcun altro. Di certo questo suo voler proteggere la privacy della persona ritratta insieme a lei può indurre a pensare che possa trattarsi di un fake. Il caso Mark Caltagirone, infatti, è ancora ben presente nella mente di moltissimi telespettatori e utenti del web. I racconti di Pamela Prati in merito a una quotidianità che poi si è scoperto essere inesistente, le fotografie realizzate ad arte con un uomo che non era Mark Caltagirone, la conversazione telefonica con un altro uomo che il fidanzato non era, oltre a tutte le trame con protagonista il triangolo Pamela Prati-Donna Pamela-Eliana Michelazzo: una soap opera difficilmente dimenticabile. Nella quale, va sottolineato, Pamela Prati ha sempre dichiarato di essere stata una vittima.

Ora ecco le frasi, che accompagnano sempre foto nelle quali la showgirl è in posa da sola o in un caso lei insieme a un uomo di spalle, che svelano tutto e niente: "Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento", "Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa", "TU…. Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo, ciò ch’era addormentato sulla tua anima" (questa accompagna il video di una scena di 'Batman-Il Ritorno' con Michelle Pfeiffer e Michael Keaton'). Un amore infinito. Esploso sui social network negli ultimi giorni.

Falso o realtà? Lo scopriremo probabilmente nelle prossime settimane. E nei prossimi post.