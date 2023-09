Il nuovo cane dei Ferragnez: dopo Matilda arriva Paloma

Nuovo arrivo nella famiglia di Chiara Ferragni, Fedez e dei figli Leone e Vittoria. Dopo il quasi completamento della nuova casa, la famiglia dell'imprenditrice digitale e del giudice di X Factor - il talent show di Sky è iniziato proprio in questi giorni - accoglie un'altra novità.

E' passato un mese e mezzo dalla dipartita di Matilda, la bulldog francese che da 13 anni era nella vita di Chiara Ferragni - e che è stato quindi il primo quattrozampe della vita dei piccoli Leone e Vittoria e il cui addio social da parte dell’imprenditrice digitale ha commosso molti suoi follower e amanti degli animali - e che si è dovuta arrendere alle complicanze di un tumore, e ora la famiglia ha deciso che è arrivato il momento di riaprire il proprio cuore.

E la presentazione del nuovo quattrozampe è arrivata, ovviamente, a mezzo social: è Paloma, un cucciolo femmina di golden retriever. Che sin da subito con il fare giocherellone e iperattivo che è tipico di questa razza di cani ha cercato di fare amicizia con i due bimbi. Mentre Leone è stato un po' al gioco, la piccola Vittoria si è dimostrata intimorita dall'energia straripante di Paloma.

Di certo servirà un po' di tempo ai bimbi per abituarsi a questa nuova presenza in casa, anche se già dai video dei primi giorni si capisce come tutti i componenti della famiglia siano ben disposti ad accettare l'ingresso di Paloma. E darle tutto l'affetto che possono.