Palinsesti Rai: torna Benigni, racconterà San Pietro. Avanti con Conti, Clerici, Matano e De Martino. Angela confermato

Roma, 27 giugno 2025 – Tra new entry e solide conferme, la Rai ha presentato oggi i palinsesti per la stagione televisiva 2025-2026. Tra tutti spiccano il ritorno del premio Oscar Roberto Benigni per un racconto “che unisce il linguaggio dell'arte alla profondità della fede” e chiude il Giubileo 2025 e la presenza dell’attrice americana Whoopi Goldberg nel cast di ‘Un posto al sole’. A Carlo Conti, Antonella Clerici, Alberto Matano e Stefano De Martino resta affidata la fascia dell'access e del prime time. Confermato anche Alberto Angela con il suo ‘Ulisse’. Ma ci sarà anche tanto spazio per la musica e gli spettacoli. C’è anche Kevin Spacey nel palinsesto Rai, l'attore sarà protagonista di ‘Mini Market’, una sit-com che sarà disponibile da novembre su RayPlay.

"Credo che sia doveroso annunciarlo con grande orgoglio, Roberto Benigni racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Sarà una prima serata su Rai 1, in onda il prossimo dicembre (probabilmente il 10) in occasione della solenne chiusura del Giubileo del 2025, un progetto che vede Benigni, un maestro della nostra cultura, di cui ho voluto fortemente il ritorno in Rai, mancava già da tantissimi anni, da credo un decennio”. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. “Lo abbiamo voluto e quasi imposto in questa stagione – ha aggiunto Rossi –, e si farà interprete e voce della figura di Pietro, il primo pellegrino e fondatore della Chiesa universale. E quindi dal cuore simbolico e spirituale della Città del Vaticano prenderà forma un racconto che unisce il linguaggio dell'arte alla profondità della fede, in un luogo di grande impatto visivo, un'opera che incarna pienamente la funzione del servizio pubblico, quello di coniugare cultura, emozione e identità e parlare al mondo intero".

La fascia dell'access e del prime time vedrà il ritorno dei volti più noti del daytime Rai. Carlo Conti sarà alla guida di "Tale e Quale Show" e dei TIM Music Awards di settembre a Verona. Antonella Clerici tornerà con "È sempre mezzogiorno", Alberto Matano proseguirà con "La Vita in Diretta" e Stefano De Martino condurrà la nuova edizione di "Affari Tuoi", in partenza il 7 settembre. La conferma della conduzione storica si affianca a nuovi format come "Fin che la barca va" di Piero Chiambretti, mentre "Cinque Minuti" con Bruno Vespa resta appuntamento fisso.

I 30 anni della fiction 'Un posto al sole' saranno celebrati dalla Rai con la partecipazione straordinaria dell’attrice americana Whoopi Goldberg nel cast della fiction cult. "E’ una grandissima notizia anche per noi, una sorpresa. La più identitaria e la più longeva serie della televisione italiana, con le sue meravigliose trame, con la contemporaneità, si vede anche in America" annuncia Maria Pia Ammirati, direttore Rai fiction. ma non è tutto. Ammirati anticipa: "Stiamo scrivendo la linea di Whoopi, la sta scrivendo il nostro capo autore e sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà anche un incontro sentimentale, se vogliamo, tra lei e uno dei protagonisti di Un posto al sole".

Più spazio all'approfondimento e alla divulgazione nella nuova stagione televisiva della Rai. Tra le conferme c’è "Ulisse - Il piacere della scoperta" con Alberto Angela, che proporrà speciali su Pompei, Van Gogh, Hiroshima, Londra e Istanbul. Torna anche "Belve" di Francesca Fagnani, mentre Marco Damilano guiderà ancora "Il Cavallo e la Torre". Non mancheranno inchieste e reportage con Sigfrido Ranucci, anche se la sua assenza alla presentazione dei palinsesti a Napoli ha suscitato commenti. Con "La Confessione" di Peter Gomez e i nuovi format dedicati alla storia e all'attualità, l'offerta Rai rafforza la propria missione informativa.

Film e serie televisive si confermano un elemento chiave della programmazione Rai. Nel palinsesto autunnale è previsto un incremento nel numero di opere cinematografiche, documentari e serie di grande richiamo. Tra la fine del 2025 e il 2026, molti i titoli di richiamo, a cominciare dalle grandi storie all'italiana su Rai 1, come 'C'è ancora domani', esordio alla regia di Paola Cortellesi, che ha sbancato al botteghino e ha vinto ben sei David di Donatello, o 'Succede anche nelle migliori famiglie' di Alessandro Siani e 'Pare parecchio Parigi' con Leonardo Pieraccioni autore e protagonista. Arrivano anche Pierfrancesco Favino che, nel 'Comandante' di Edoardo De Angelis, indossa i panni di Salvatore Todaro.

Attesa su Rai 1 per la quinta e ultima stagione di 'Morgane Detective Geniale'. Ma ci saranno anche 'Occhi di gatto', su Rai 2, il successo della tv francese nella scorsa stagione. Torna con 18 episodi 'The Rookie' che aveva chiuso la sesta stagione lasciando il pubblico in sospeso. Altra novità, 'Rise of the Raven', su Rai 2, serie prodotta da Austria e Ungheria, che ricostruisce l'Europa del XV secolo. Sempre su Rai 2, a distanza di cinquant'anni dall'esordio giapponese dell'anime, il ritorno sul piccolo schermo di 'Ufo Robot Goldrake', noto anche come Atlas Ufo Robot, poi trasmesso in Italia con successo a partire dal 1978.