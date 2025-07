Palinsesti La7: Mentana resta, arrivano Saviano e Gratteri. Conferme e novità per la stagione 2025-26

Roma, 3 luglio 2025 – Dopo la stagione migliore di sempre quanto a audience, La7 ha presentato oggi i palinsesti per la prossima stagione televisiva durante una conferenza stampa ospitata al Four Seasons Hotel di Milano.

A illustrare le novità, insieme ai dati di crescita della rete, sono stati il presidente Urbano Cairo e il direttore di rete Andrea Salerno, davanti a una platea di giornalisti e stakeholder. Tante conferme, alcune defezioni, importanti novità per la rete del “terzo polo”.

Un bilancio positivo e in crescita

Cairo ha aperto la conferenza celebrando una stagione da record. La7 ha registrato un aumento del 9% in prima serata e del 14% nella fascia giornaliera rispetto all’anno precedente, confermandosi come la terza rete generalista italiana. Anche la raccolta pubblicitaria ha fatto registrare un incremento del 5%, un dato che testimonia la fiducia degli investitori nella linea editoriale della rete. È stato sottolineato come questa sia stata la miglior stagione di sempre per La7, con numeri in continua crescita su tutti i fronti. Durante l’incontro, Urbano Cairo ha voluto ribadire la linea editoriale di La7: una rete indipendente, pluralista, capace di dare voce a punti di vista diversi senza subire condizionamenti politici o commerciali. “Siamo pronti a ospitare tutti, con tutti i governi”, ha dichiarato, facendo intendere che gradirebbe una maggior partecipazione da parte dei membri del governo.

Gruber, Mentana e le altre conferme

Tra i volti confermati ci sono Lilli Gruber con Otto e Mezzo, Giovanni Floris con DiMartedì, Corrado Formigli con Piazzapulita (rinnovato fino al 2030), Massimo Gramellini con In Altre Parole e Diego Bianchi con Propaganda Live. Nessun dubbio anche sul suo futuro di Enrico Mentana, che ha rinnovato fino al dicembre 2026 la conduzione del TgLa7. Tornano anche Corrado Augias con La Torre di Babele e Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare.

I grandi debutti: Saviano e Gratteri

La stagione sarà arricchita da due nuovi programmi di punta. Uno è La Giusta Distanza di Roberto Saviano, sei puntate in prima serata con inchieste in esterna dedicate alle mafie. L’altro è Lezioni di mafie del procuratore Nicola Gratteri, un ciclo di quattro incontri in cui il magistrato parlerà in aula dei meccanismi della criminalità organizzata.

Novità e chiusure

Nel palinsesto diurno tornano Omnibus, condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni con la partecipazione di Gerardo Greco, Tagadà cronache d’estate, con Alessio Orsingher e Luca Sappino, L’Aria che Tira con David Parenzo e Coffee Break con Andrea Pancani. Sul fronte culturale, si aggiungono Barbero risponde e Signori si parte, programma dedicato ai treni storici italiani.

Nel prime time torna in tv Ezio Mauro con le biografie di Putin e Papa Francesco. E si annuncia una serata speciale con Fabrizio Gifuni che, con l’ex magistrato Gherardo Colombo racconterà la storia della P2.

Nessun rinnovo, invece, per Famiglie d’Italia, il game show condotto da Flavio Insinna. Gli ascolti non all’altezza hanno portato La7 a chiudere l’esperimento. Al momento non è previsto un programma sostitutivo nella fascia del preserale.