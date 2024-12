Palazzo Varignana . La pasticceria di Elmi punta sull’olio d’oliva

Palazzo Varignana punta tutto su zafferano, albicocca candita e olio evo per il suo nuovo dolce di Natale. L’agriturismo di lusso dei colli bolognesi ha scelto il mastro pasticcere Francesco Elmi (nella foto) per la creazione del nuovo dessert che unisce la tradizione locale con l’arte della lievitazione. Elmi prende ispirazione, dallo zafferano, preziosa spezia coltivata negli orti di Palazzo Varignana. L’olio utilizzato è il Varignano Palazzo di Varignana, monocultivar di Nostrana, un fruttato intenso con ampie fragranze vegetali che spaziano da foglie di agrumi, fino a note balsamiche e timo. Oltre alla versione “Speciale“, Elmi ha presentato una versione del dolce di Natale “Classica“ e una al “Cioccolato“. Tutte le versioni del Dolce di Natale Palazzo di Varignana si contraddistinguono per l’uso sapiente dell’olio.

Mastro Elmi ha creato un’emulsione con il burro di cacao, in modo tale da stabilizzare l’extravergine e ottenere così un composto da utilizzare come fosse burro di latteria. Una volta applicata la corretta tecnica di lavorazione, i vantaggi dell’utilizzo dell’olio extravergine nei grandi lievitati sono molteplici, come l’attenzione alle esigenze alimentari di coloro che cercano prodotti senza lattosio, la maggiore leggerezza e un’alta digeribilità, senza per questo rinunciare alla golosità

Nel catalogo di idee regalo firmate Palazzo di Varignana spicca Aurum, limited edition di olio extravergine. Per un regalo all’insegna della sostenibilità e dell’amore per la terra, Palazzo di Varignana permette di donare un albero grazie al progetto (nato nel 2022) “Adotta un Olivo”.