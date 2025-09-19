’Pagine di rock’. Una mostra inedita. Un vero viaggio nella storia

Le icone del rock, i loro contratti storici, le copertine delle riviste e i manifesti dei concerti che hanno segnato le tappe più significative della musica internazionale, per un viaggio attraverso la storia della musica, saranno il cuore di ’Pagine di Rock’ a Cremona, una mostra che racconta l’epopea dei grandi concerti-raduni, fino all’assassinio di uno dei più importanti personaggi della storia del rock: John Lennon.

Documenti, contratti, lettere e poster dei concerti, le prime pagine di riviste storiche della musica, strumenti e oggetti da palco, riporteranno i visitatori negli anni ‘70, da Monterey a Woodstock, fino all’epoca della contestazione politica italiana.

Tra i tanti pezzi appartenenti alla collezione di Mariano Freschi, presidente Associazione Made in Rock APS, la copertina del primo numero della rivista Rolling Stone, con John Lennon che indossa un elmetto inglese, le ricevute dei taxi presi dal batterista dei Queen, Roger Taylor, che per prenotare le corse utilizzava lo pseudonimo ’Howie’ o il contratto dei Black Sabbath che Ozzy Osbourne non voleva inizialmente firmare, nel 1970, perché aveva paura di salire sul palcoscenico a causa delle troppe risse ai concerti.