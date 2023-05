Le pagelle ai look del Festival di Cannes 2023: Leonardo Di Caprio da 8. Helen Mirren galattica

Cannes (Francia), 20 maggio 2023 - Grandeur e noia. Eleganza e poco stupore. Scarse sorprese, se non gli attori giovani-giovani che non si prendono sul serio tantomeno se vestono con abiti firmati. Alle giornate, e soprattutto alle serate, del Festival di Cannes calma piatta sui red carpet, film dopo film, come se ci fosse una voglia saggia di stare ognuno al proprio posto, senza strafare e soprattutto senza troppi look inguinali o improbabili scollature. Saranno gli eventi tragici che invadono il mondo, tra guerre-sciagure-dittature e carestie, è come se gli attori e i registi si fossero dati una regolata, con un passaparola secco e autorevole: niente cattivo gusto, niente ninfette, paparazzate, poco velate oscenità. E già questo innalza il tono di questa 76esima edizione del Festival che ha per premio-simbolo la Palma d’Oro di Chopard.

Le pagelle dei look del Festival di Cannes 2023

Martin Scorsese e Robert De Niro voto 10. Inno all’amicizia per Scorsese e De Niro che da tutta la vita nelle occasioni eleganti vestono sempre Giorgio Armani. Ed eccoli in tuxedo nero, superclassico, sul red carpet di Cannes come se il tempo si fosse fermato.

Leo Di Caprio voto 8,5. Dopo 4 anni Leo torna a Cannes nel supercast del film di Scorsese e manda in visibilio le fans. Nonostante la pioggia.

Chiara Mastroianni voto 12. Essenziale, come se fosse un sorso d’acqua fresca in piena estate, la bellissima madrina Chiara figlia di due icone di fascino come Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, più passano gli anni e più si fa ammirare. Stavolta con l’abito minimal-chic di Celine disegnato da Hedi Slimane ha sbaragliato tutte le altre dive sul tappeto rosso, perché questa sua estrema semplicità la rende ammirabile e rara. E quegli occhi buoni sono proprio quelli di papà. Unica pecca i capelli troppo lunghi, da adolescente.

FRANCE CANNES FILM FESTIVAL 2023

Naomi Campbell voto 5. A 53 anni tiene sempre la scena e fa sempre notizia. Stavolta però pur imperiale nell’abito argenteo di Celine la Venere Nera insiste con le estantion lunghissime e poi coi ritocchi tanto che il bel viso di un tempo sembra un lontano ricordo. Qualche imperfezione le donerebbe molto.

Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo voto 6. Due cognate da red carpet, infiorellata una (Charlotte in Chanel blu e decolletè fiorito) e l’altra tutta pizzi (come Beatrice ormai testimonial perfetta di Dior in macramè nero e beige). Belle lo sono, non c’è dubbio, ma forse un po’ troppo perbenino, come un po’ imbalsamate nelle mises sontuose e stilosissime. Un tocco un po’ più sprint, no?

Catherine Deneuve voto 7. Non sbaglia mai Bella di giorno e neanche stavolta a Cannes. Abito nero, dritto e non segnante, ricami intorno alle spalle e sul decolletè tutto coperto, classici capelli biondi e morbidamente cotonati. Ha scelto di vestire Louis Vuitton, emblema di Francia, con orgoglio da Premiere Dame e non solo del cinema!

FRANCE CANNES FILM FESTIVAL 2023

Helen Mirren voto 12. A 77 anni suonati sempre galattica Dame Helen che buca ogni record di sorpresa & stupore presentandosi in un abito galattico anche nel colore azzurro cielo, e non contenta si tinge della stessa nuanche i capelli che arruffa a moì di chignon scomposto sulla testa. Una visione diversa, poco convenzionale, e per questo apprezzata a dimostrazione che si può resistere e rispondere agli anni che passano con la fantasia e la gioia del vestire più per sé che per gli altri. Ottima la scelta dello stilista italiano Del Core, che avrà fatto rimanere a bocca asciutta la concorrenza dei colossi del lusso.

Uma Thurman voto 8. Mantello regale rosso dallo strascico importante e abito da sera a sottoveste di raso color carne, molto anni Sessanta, un abbinamento di colori nuovo e inusuale per la bellissima diva che stringe una fascetta di seta intorno al collo. Dior le dona, non c’è che dire.

FRANCE CANNES FILM FESTIVAL 2023

Esha Gupta voto 4. L’ex Miss India sceglie lo spacco inguinale, notevole ma fuori contesto. Anche ora che è un’attrice famosissima di Bollywood da 14 milioni di followers. Il giochino dello spacco che arriva fino ai fianchi nudi e fa immaginare che non si indossino le mutande, è vecchio, scontato e tristanzuolo. Troppo generoso anche il decolletè. Insomma davvero fuori moda.

Catherine Zeta Jones voto 6,5. Non male la scelta dello chiffon color rosso sangue per la moglie di Michael Douglas che si mantiene in forma nonostante i tanti anni e il solito ciuffo biondastro: almeno si è ben notata. Elie Saab, creativo dell’alta moda libanese, le ha creato un modello classico, un po’ troppo statuario e datato. Ma lei lo ha retto bene e sfoggiato con charme. Con le nelle foto della soireè la figlia graziosetta Carys Zeta Douglas in bianco trasparente.

Baptiste Giabiconi voto 9. L’ex modello preferito da Karl Lagerfeld, il giovane adorato (pare abbia ereditato molto) che regalò all’immenso stilista la gattina Chopette, è bellissimo nel completo di tweed giacca, gilet e “gonna” da uomo con stivali annessi disegnato da Kim Jones per Dior Homme. Un colpo di scena che lui si può permettere perché ha fascino e portamento da vendere.

FRANCE CANNES FILM FESTIVAL 2023

Carla Bruni voto 8. Spopola Carlà in Celine e miniabito dai riflessi lunari. Come sei tempo si fosse fermato. Sandali Aquazzurra e gioielli Chopard. Quando la classe conta, moltissimo.

Harrison Ford voto 7. Commuove e incendia i ricordi l’attore del mito delle avventure, alla sua ultima prova nel personaggio caro a tutti. Giustamente classico in smoking nei suoi impeccabili 80 anni. L’archeologo più famoso del cinema colpisce e affonda tutti i colleghi.

Cate Blanchett voto 10. Capelli sbarazzini, trucco lieve e levigato di Armani Beauty (marchio del quale è musa soprattutto per i profumi come “Si”), Cate non smentisce il suo charme con l’abito bianco e nero che è firmato da Nicolas Ghesquere direttore creativo di Louis Vuitton con la regia della stylist storica dell’attice Elizabeth Stwart. Una mises che interpreta alla perfezione il concetto di eleganza contemporanea. Essenziale e senza fronzoli. Cate, eterna diva.