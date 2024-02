Sanremo 2024, pagelle della seconda serata: cantanti e canzoni

Sanremo, 7 febbraio 2024 – Seconda serata del Festival di Sanremo, le pagelle dei cantanti. Chi sale e chi scende rispetto ai voti della prima serata.

Fred De Palma, ‘Il cielo non ci vuole’ – 6

Presentato da Ghali, il signore del reggaeton rispetto alla prima serata appare meno scatenato, quasi più formale. A fine esibizione si concede di far guadagnare dei punti ai suoi seguaci del Fantasanremo. Ottima tecnica vocale, ma il pezzo stenta, forse perché lontano dalle sue sonorità.

Nek e Renga, ‘Pazzo di te’ – 6

Annunciati da quei punk della Sad, i due rispetto alla prima serata si cercano di più. In confronto alla prima performance, però, appare evidente che la voce di Francesco Renga eclissi quella di Nek. I due hanno grande mestiere, ma manca quella voglia di spaccare tutto.

Alfa, ‘Vai’ – 6,5

Rispetto alla prima serata la star di TikTok appare un pochino più impreciso, ma il pezzo funziona. Quel ‘Uh uh’ finirà per essere utilizzato in tantissimi video social, tanto è virale. La somiglianza con Ed Sheeran è evidente, però è qualcosa che alla musica italiana mancava.

Dargen D’Amico, ‘Onda alta’ – 7,5

A parole spegne le polemiche accese dalla sua prima esibizione, ma sul palco è una furia. Più sciolto dell’esordio, il brano conferma le premesse della serata inaugurale, con un testo ironico e intelligente, accompagnato da un ritmo già sentito, ma comunque travolgente.

Dargen D'Amico (Ansa)

Il Volo, ‘Capolavoro’ – 7

A discapito delle premesse, il gruppo ha sorpreso in tanti in questa edizione. Il bel canto e l’opera restano la bussola del trio, che è sceso a patti con la musica pop, in un processo di svecchiamento ben riuscito. Possono piacere o meno, ma la loro abilità canora è innegabile.

Gazzelle, ‘Tutto qui’ – 8,5

L’artista romano anche in questa esibizione conferma di aver scritto uno dei pezzi migliori della propria discografia. L’influenza degli Oasis più romantici è evidente, come pure l’omaggio a Liam Gallagher nell’outfit. Malinconia, sentimento e frasi tipicamente indie. Gli ingredienti per un buon piazzamento ci sono.

Emma, ‘Apnea’ – 6

Rispetto alla prima serata la voce graffiata tipica di Emma trova il suo spazio e l’Ariston segue il ritmo del brano con gli applausi. La canzone non è memorabile, sembra sempre sul punto di esplodere, senza mai farlo. A giudicare dai primi riscontri, però, avrà un discreto successo radiofonico.

Emma (Ansa)

Mahmood, ‘Tuta gold’ – 7,5

Sul palco il pezzo non rende quanto nell’ascolto in cuffia, ma Mahmood si prende comunque la scena con il suo stile inimitabile. Dalle sonorità urban con influenze arabeggianti, il brano è già uno dei più fortunati di questa edizione. Finirà sicuramente per essere ballato nei club.

Big Mama, ‘La rabbia non ti basta’ – 6,5

Superata l’emozione dell’esordio, Big Mama tira fuori tutta la sua grinta, sfoggiando un’estensione vocale degna di nota. Non appena il pezzo alza il ritmo, il pubblico lo segue applaudendo con grande coinvolgimento. È la hit dei più fragili.