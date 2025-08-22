Paesaggi straordinari. Tra eremi millenari borghi e abbazie

di Chiara Giacobelli

Bellezza spirituale e naturalistica, ma anche cultura, storia, tradizioni. Il Cammino dei Cappuccini è tutto questo e molto altro: 400 chilometri attraverso la dorsale interna delle Marche, da Fossombrone ad Ascoli Piceno, facendo tappa in piccoli centri abitati, abbazie ed eremi millenari. Un viaggio nei paesaggi che raccontano la riforma francescana dei Cappuccini, nata proprio in questa terra nel Cinquecento. Il cammino è suddiviso in 17 tappe, con ben 31 punti di sosta lungo il percorso.

Il luogo di partenza è il Convento dei Cappuccini di Fossombrone, dove è possibile ritirare la credenziale insieme alla benedizione dei Frati Minori. Da qui ci si inoltra nella spettacolare Gola del Furlo; dopo aver attraversato Cagli, con il suo antico convento, si giunge a Frontone e poi al Monastero di Fonte Avellana, che ricorda il legame importante avuto dai Cappuccini nel loro sorgere con i Camaldolesi.

Si tratta di uno dei luoghi sacri più grandi e celebri delle Marche, peraltro immerso nella bellezza del Parco dei Monti Catria e Nerone, in provincia di Pesaro e Urbino.

Toccando eremi suggestivi come quello di San Girolamo a Pascelupo o dell’Acquarella ad Albacina, si procede visitando anche città d’arte tra le più famose della regione: Fabriano, conosciuta nel mondo intero per la secolare tradizione della carta e della filigrana, con il museo ad esse dedicato; Cupramontana, San Severino Marche e Cingoli, il Balcone delle Marche.

La prima sezione si conclude a Camerino, sede del Convento di Renacavata, il primo fondato dall’Ordine. L’itinerario prosegue verso il Lago di Fiastra, a circa 640 metri di altitudine, tra boschi di querce, castagni e faggi.

Una cittadina che merita tempo e attenzione è Sarnano, mentre nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini vi aspettano luoghi iconici come il Santuario della Madonna dell’Ambro, Montefortino e Amandola. Più lontano, il suggestivo borgo di Montefalcone Appennino si staglia sulla cima di una rupe.

Tra i siti di interesse religioso spiccano invece il Santuario di Santa Maria delle Stelle a Cagli, l’Eremo dei Frati Bianchi e Neri di Cupramontana, il Convento dei Cappuccini di Offida, l’Abbazia di Sant’Urbano ad Apiro e la splendida Basilica di San Venanzio a Camerino.

Il cammino si conclude ad Ascoli Piceno presso il Santuario di San Serafino da Montegranaro: un arrivo (o una partenza) dall’alto valore simbolico, perché vi riposa il primo santo dei Cappuccini nelle Marche.

Chi vuole approfondire e informarsi in merito alle tappe, nonché alla logistica, può consultare il libro ’Il Cammino dei Cappuccini’ di Sergio Lorenzini e Stefano Ricci nell’edizione aggiornata, edito da Terre di Mezzo.

Maggiori informazioni su: www.camminodeicappuccini.it