Padre del design “radicale“. Tutto il genio di Andrea Branzi

Andrea Branzi, uno degli indiscussi padri del design italiano, architetto e artista di fama internazionale e Compasso d’Oro alla Carriera, è morto ieri, a 85 anni. Era docente al Politecnico di Milano. Nel 1966, Andrea Branzi aveva fondato, con Massimo Morozzi, Paolo Deganello e Gilberto Corretti, uno dei progetti più fecondi e influenti del pensiero progettuale contemporaneo: Archizoom Associati. Lo studio è stato la fucina del pensiero del design radicale: da qui è nata l’idea di considerare l’architettura e il design come strumenti per un’elaborazione critica della società e delle sue derive consumistiche.

Ieri il Presidente Stefano Boeri, il Consiglio di Amministrazione, la Direttrice Generale Carla Morogallo e il Comitato scientifico di Triennale Milano hanno ricordato con commozione Branzi, maestro dell’architettura e del design che nel corso della sua carriera ha intrecciato numerose volte la sua storia con quella di Triennale. Tra le mostre curate da Branzi per Triennale si ricordano: Il design italiano 1964-1972. Dalla programmazione alla complessità e Il design italiano 1973-1990. Un museo del design italiano (entrambe del 1996), che hanno rappresentato un importante momento di riflessione propedeutico alla costituzione del Museo del Design Italiano, Le sette ossessioni del design italiano (2007) e Serie Fuori Serie (2009). Numerosi anche i contributi alla Esposizione Internazionale, tra i più recenti le mostre Neo Presitoria - 100 verbi e La Metropoli Multietnica in occasione della 21ª edizione del 2016. Un anno fa, in occasione della 23ª Esposizione Internazionale, Triennale aveva prodotto e presentato il mediometraggio Andrea Branzi. Mostra in forma di prosa, che ripercorre l’impegno intellettuale di circa settant’anni di carriera di una figura che ha saputo anticipare e interpretare importanti trasformazioni sociali e culturali.

Boeri ha dichiarato: "Ci ha lasciati un gigante del pensiero radicale sugli spazi umani, un sofisticato storico della progettualità italiana, un designer visionario capace di abitare con ironia altri universi e mondi paralleli. Ci regala un’eredità potente e generativa di opere e testi, e un film prodotto un anno fa da Triennale che a tutti gli effetti è il suo testamento intellettuale".

Da domani l’ingresso del Museo del Design Italiano accoglierà un omaggio a Branzi – che era nato a Firenze nel ’38 – esponendo una selezione di suoi progetti, parte della collezione permanente di Triennale. Nella giornata di venerdì 13 ottobre, dalle ore 18.00, si terrà la proiezione pubblica di Andrea Branzi. Mostra in forma di prosa.