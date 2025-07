Paciu Maison. Un museo vivente dove abita il sogno

Una casa-museo immersa nella quiete della campagna alle porte di Bologna. Un luogo unico nel suo genere, dove l’arte abita lo spazio e lo trasforma, giorno dopo giorno. Si chiama Paciu Maison, ed è molto più di una dimora. È un’esperienza sensoriale, realizzata anche con materiali di recupero, un viaggio visionario nella mente eclettica del suo ideatore, Harry Baldissera. Artista, performer, sognatore irrefrenabile, Baldisserra ha dato forma concreta a un progetto che unisce l’intimità dell’abitare alla libertà del creare, fondendo installazioni, simboli e visioni in un percorso immersivo senza precedenti.

Ogni stanza è pensata come un piccolo mondo a sé stante, un’installazione permanente in cui il visitatore non è semplice spettatore, ma parte attiva dell’opera. Il nome stesso, Paciu Maison, nasce dal termine ’paciugo’, che in dialetto bolognese significa pasticcio, miscuglio, caos creativo, come il cuore pulsante della casa. Un pastiche vivace in continua evoluzione, dove l’imperfezione è bellezza e il disordine genera stupore.

Dalla camera dedicata ad Alice nel Paese delle Meraviglie – con le tazze da tè del Cappellaio Matto che piovono dal soffitto e le suppellettili scomposte in un gioco di prospettive oniriche – alle pareti dai colori accesi che rievocano le macchie del test di Rorschach, ponte ideale tra inconscio e immaginazione. C’è la camera sarcofago, omaggio alla cultura dell’Antico Egitto, in cui tra tessuti dorati e geroglifici si cela una stele da decifrare. Ogni ambiente è pensato per stupire e provocare, per sollecitare il pensiero e risvegliare il bambino creativo che vive in ognuno di noi. Più che ambienti, laboratori emozionali, spazi aperti dove gli ospiti sono invitati a lasciare un segno del proprio passaggio: disegnare, scrivere, incidere pensieri o sogni, partecipando alla metamorfosi continua della casa.

"L’obiettivo è quello di creare un polo culturale di scambio – racconta Baldissera – . Paciu Maison è un luogo dove si dorme, si sogna, si crea. È un museo vivente, un organismo in divenire che cambia grazie a chi lo abita, lo tocca, lo vive".

Dove tra il continuo fluire di idee, di colori, di visioni, l’arte non resta ingabbiata nei quadri o nei piedistalli, ma si respira, si abbraccia e diventa esperienza.