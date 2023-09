Pace Factor: Morgan torna sul suo scranno

di Piero Degli Antoni

Mea culpa, mea culpa, mea Morganissima culpa. Morgan si genuflette, si batte il petto, e professa pentimento per quella frase odiosa ("Fro... di m...") pronunciata durante il concerto di Selinunte in onore di Franco Battiato. Come penitenza, mette mano al portafoglio: metà del suo cachet a X Factor, che torna su Sky da giovedì, verrà devoluto all’associazione Casa Arcobaleno. La somma servirà a ristrutturare e arredare 4 appartamenti in Milano per accogliere i ragazzi che, a causa dei loro orientamenti sessuali, sono stati allontanati dalla propria famiglia. "A quanto ammonta il cachet?", sorride Morgan durante la conferenza stampa, "sono 4 appartamenti, fate voi il conto". Diciamo tra i 100 e i 150mila euro.

Il caso Morgan era spinoso, poiché Sky si fa un vanto della parola "inclusione", tanto da averci organizzato anche un workshop sul linguaggio per i propri giornalisti. Epperò il cast era annunciato, alcune puntate già registrate (quelle delle selezioni), che fare? Mica si poteva cacciarlo così. Recitare un atto di dolore, versare un sostanzioso obolo e tutto è perdonato. "Le sue sono state scuse autentiche concretizzate da un gesto", dicono a Sky. Ancora Morgan: " È stato un momento difficile di quel concerto. È stato un evidente errore linguistico. Le parole sono importanti, le parole possono fare male. Però l’episodio ha generato un dibattito. Un errore si è trasformato in un’occasione di riflessione". Amen.

Morgan si riunisce ai compagni di giuria: Ambra, Fedez e Dargen D’Amico, conduce Francesca Michielin, su Sky Uno e su Now alle 21,15, da giovedì. Prima le Audition (14, 21 e 28 settembre), poi i Bootcamp (5 e 12 ottobre), e dal 26 ottobre i Live. In chiaro su Tv8 tutti i mercoledì dal 20 settembre.

A Sky la sensazione è di una rinascita: "Dopo gli anni della pandemia siamo tornati alla riapertura, ai giovani in fila per sostenere il provino, per portare le loro canzoni, i loro sogni", dice Antonella d’Errico, Executive Vice President Content. E Paola Costa, responsabile del progetto: "Importante sarà anche il racconto, i giudici trascorreranno due giorni con i ragazzi, sarà una narrazione di gioie e dolori". Fedez (che peraltro domani sarà protagonista del tanto atteso episodio dei Ferragnez, su Amazon Prime Video, dedicato alla discussa avventura sanremese della coppia) fa sapere: "Quest’anno ho avvertito un cambio di clima. I ragazzi arrivano da noi dopo una prima scrematura. Siamo alla ricerca di progetti che non hanno ancora un indirizzo preciso, quindi con un lavoro ulteriore per noi." Dargen: "Ricopriamo due ruoli: il ruolo del produttore, e il ruolo di intrattenitori. Io sono alla ricerca di brani che mi colpiscano"

Poi Morgan: "Torno a X Factor dopo otto anni, è la mia ottava partecipazione (ne ha vinti cinque, record mondiale; ne ha abbandonato uno in diretta per poi rientrare ma in seguito è passato anche a fare il giudice nello show diretto concorrente Amici, altro record, forse, ndr). Fare musica in tv non è facile, la musica sta da un’altra parte. Una volta gli inediti non c’erano, li abbiamo introdotti io e Simona Ventura, e poi li hanno adottati anche gli altri X Factor nel mondo. A quel punto la discografia si è accorta del programma". Ambra si allinea: "Trovare un talento è difficile, trovare un talento che duri nel tempo è ancora più difficile. Cerchiamo gente che se ne freghi dei like e delle visualizzazioni, chi se ne frega di essere naif. Viviamo in un mondo di cloni, preferiamo gente che è disposta a sbagliare davanti a tutti". Assente alla conferenza stampa di ieri mattina per continuare a riposare visti gli strascichi dei problemi di salute delle ultime settimane, la Michielin ha fatto sapere che si sta riprendendo e che dunque non verrà meno al suo ruolo di conduttrice.

Durante il famigerato concerto di Selinunte Morgan aveva anche detto al pubblico, in tono non certo elogiativo, "andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez..." Davanti ai giornalisti però i due professano stima, addirittura amicizia, come se niente fosse successo. Morgan: "Ho trovato Fedez molto maturato, molto professionale". Pace Factor.