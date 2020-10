Venerdì 23 ottobre esce su Netflix il film d'animazione 'Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria', che rappresenta un nuovo tassello del piano messo in campo dal colosso dello streaming di imporsi come faro della produzione animata. La critica internazionale ha sentenziato che non siamo di fronte a un prodotto del calibro di 'Klaus: i segreti del Natale', ma che comunque il livello è buono.





Riassunta in poche parole, la trama adotta gli stilemi dell'avventura, della commedia e del musical per raccontare di una ragazzina brillante e determinata che decide di costruire un razzo per raggiungere la Luna. Lo scopo: dimostrare l'esistenza dinella quale solo lei sembra credere, in famiglia. Ad aiutarla nell'impresa ci saranno un amico pasticcione, un simpatico coniglio e una rana, ma anche, in un secondo momento, una sorta di alieno verde.'Over the Moon' è scritto da, californiana classe 1960 che, prima di morire di cancro all'età di 58 anni, nel 2018, aveva firmato film come 'Sotto il sole di Toscana', 'Shall We Dance?' e 'Il coraggio della verità'. Alla regia troviamo il 66enne, che realizza il suo primo lungometraggio dopo essersi fatto una solida reputazione coordinando il reparto d'animazione delle pellicole animate 'La bella e la bestia', 'Tarzan', 'Pocahontas' e 'Rapunzel', per citare i suoi titoli più famosi (ha anche diretto il cortometraggio 'Dear Basketball', con Kobe Bryant, che). Ad affiancare Keane troviamo il co-registaper il miglior cortometraggio d'animazione (nel 2013, grazie a 'Paperman') e che si è fatto le ossa lavorando nel team che ha realizzato 'Gli incredibili', 'Monster & Co.' e 'Rapunzel'.A produrre 'Over the Moon' troviamo un terzetto composto da Sony Pictures Imageworks, Pearl Studio e Netflix Animation. Le ultime due aziende sono particolarmente interessanti, in vista dell'idea di(ne parlavamo all'inizio di questo pezzo): il cinese Pearl Studio è al secondo film dopo 'Il piccolo yeti', mentre Netflix Animation ha coprodotto 'Klaus: i segreti del Natale' (candidato all'Oscar 2020) e 'La famiglia Willoughby'.Presentato in anteprima durante il Montclair Film Festival 2020, 'Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria' è stato, ma senza entusiasmi: è piaciuta la resa grafica, ha convinto meno la trama (giudicata poco originale). Il filme può essere trovato all'interno del catalogo dei contenuti in streaming di Netflix a partire dal 23 ottobre. Alle abbonate e agli abbonati la libertà di scegliere quando e come vederlo.Leggi anche: