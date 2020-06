Quest'autunno uscirà in streaming su Netflix il film d'animazione 'Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria', produzione che unisce capitali cinesi e statunitensi per raccontare una storia di formazione, conigli e divinità che vivono sulla Luna. Il primo trailer ufficiale, fresco di pubblicazione, ci consente di dare un'occhiata al lavoro del regista premio Oscar Glen Keane e di constatare che la fama di cui gode è meritata.





Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria, tutto sul film

Il trailer doppiato in italiano

Ci saranno anche delle canzoni

La trama mescola una leggenda cinese che parla dellacon la storia di una ragazzina decisa a costruire un razzo per raggiungere il nostro satellite naturale e dimostrare che la divinità esiste davvero. Come raccontato dal trailer, a motivarla c'è una forte ragione famigliare, oltre alla passione per la scienza. Ad affiancarla nell'impresa ci saranno un simpatico coniglietto e un coetaneo pasticcione: tutti e tre scopriranno un mondo incantato, popolato da creature fantastiche.La sceneggiatura di 'Over the Moon' è stata scritta da, californiana classe 1960 che, prima di morire di cancro all'età di 58 anni, nel 2018, ha firmato film come 'Sotto il sole di Toscana', 'Shall We Dance?' e 'Il coraggio della verità'.La regia è invece stata curata dal veterano, classe 1954 e capace di costruirsi una solidissima reputazione coordinando il reparto dell'animazione di alcuni classici della storia recente di Walt Disney Animation: per esempio 'La bella e la bestia', 'Tarzan', 'Pocahontas' e 'Rapunzel'. 'Over the Moon' rappresenta il suo primo lungometraggio da regista e giunge dopo il successo del corto 'Dear Basketball' (con Kobe Bryant),e che è tornato in auge dopo la tragica morte del giocatore di pallacanestro, avvenuta all'inizio di quest'anno.Il trailer non lo rivela, ma 'Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria' ha anche, come nella migliore tradizione di Walt Disney Animation. Avremo un nuovo successo planetario del calibro di 'Let It Go' (da 'Frozen')? Difficile dirlo ora, ma il compositore del film è Steven Price, che ha vinto un Oscar grazie alla colonna sonora del film 'Gravity' e ha anche musicato 'Fury' e la serie TV 'Il nostro pianeta': un curriculum più che promettente.Leggi anche: