‘Out of Dark’, la luce che nasce dal buio

ROMA - Un corpo che emerge dall’ombra. Non per essere esibito, ma per essere finalmente visto. Con “Out of Dark”, in mostra dal 31 ottobre al 6 novembre alla Medina Art Gallery di via Angelo Poliziano a Roma, Alessandro Negrini – in arte Alex Nero Photo – costruisce un racconto fotografico che è prima di tutto un attraversamento: del dolore, del silenzio, della pelle.

Le sue immagini non cercano l’effetto o il compiacimento. Sono fenditure nel buio, spiragli da cui filtra una verità ruvida, autentica. Ogni scatto è un incontro, un dialogo tra chi guarda e chi si lascia vedere senza maschere. Qui la luce non mette in mostra, ma accompagna; non giudica, ma accarezza. È una luce che aspetta, che si insinua tra le pieghe del corpo come una carezza sincera.

Curata da Livia Occhigrossi, la mostra rappresenta un atto di guarigione: un invito a riconoscersi nella fragilità, a sostare di fronte all’altro senza voltarsi. I corpi fotografati da Negrini non sono soggetti, ma testimoni. Raccontano il dolore e la sua trasformazione, l’abisso e la risalita. "Out of Dark” non è un percorso estetico, ma un gesto umano. È il racconto di chi ha toccato il fondo e ha scelto di risalire, portando con sé le proprie cicatrici come nuove mappe dell’esistenza. Un viaggio visivo che invita a guardare senza divorare, a sentire senza paura, a uscire – insieme – dal buio.