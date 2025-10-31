Mercoledì 29 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Magazine'Out of Dark', la luce che nasce dal buio
31 ott 2025
31 ott 2025
ANDREA ROPA
‘Out of Dark’, la luce che nasce dal buio

Dal 31 ottobre al 6 novembre la mostra fotografica di Alessandro Negrini alla Medina Art Gallery di Roma

La locandina della mostra Out of dark, dal 31 ottobre al 6 novembre a Roma

ROMA - Un corpo che emerge dall’ombra. Non per essere esibito, ma per essere finalmente visto. Con “Out of Dark”, in mostra dal 31 ottobre al 6 novembre alla Medina Art Gallery di via Angelo Poliziano a Roma, Alessandro Negrini – in arte Alex Nero Photo – costruisce un racconto fotografico che è prima di tutto un attraversamento: del dolore, del silenzio, della pelle.

Le sue immagini non cercano l’effetto o il compiacimento. Sono fenditure nel buio, spiragli da cui filtra una verità ruvida, autentica. Ogni scatto è un incontro, un dialogo tra chi guarda e chi si lascia vedere senza maschere. Qui la luce non mette in mostra, ma accompagna; non giudica, ma accarezza. È una luce che aspetta, che si insinua tra le pieghe del corpo come una carezza sincera.

Curata da Livia Occhigrossi, la mostra rappresenta un atto di guarigione: un invito a riconoscersi nella fragilità, a sostare di fronte all’altro senza voltarsi. I corpi fotografati da Negrini non sono soggetti, ma testimoni. Raccontano il dolore e la sua trasformazione, l’abisso e la risalita. "Out of Dark” non è un percorso estetico, ma un gesto umano. È il racconto di chi ha toccato il fondo e ha scelto di risalire, portando con sé le proprie cicatrici come nuove mappe dell’esistenza. Un viaggio visivo che invita a guardare senza divorare, a sentire senza paura, a uscire – insieme – dal buio.

