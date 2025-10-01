Ottobre in proverbi, tradizioni e folklore del mese (consiglio: non uscire senza ombrello)

L’aria si fa più fresca, le giornate si accorciano, i boschi si tingono di giallo e rosso: ottobre è il mese che porta con sé il cuore dell’autunno, fra giornate di sole e primi freddi.

Attenzione, “Utober bel ma porta teg' l'umbrell”, ricorda un proverbio bolognese: anche quando è bello in ottobre meglio ricordarsi di non uscire senza ombrello. Del resto la saggezza popolare non manca di sottolineare che “Quando a ottobre scroscia e tuona/ l’invernata sarà buona“.

Dalla raccolta delle castagne alle celebrazioni dei santi, i riti e i proverbi popolari diffusi sul territorio italiano raccontano il cambiamento di stagione e il senso di un nuovo periodo, che corre veloce verso l’ultimo tratto dell’anno.

Proverbi e saggezza contadina

Come spesso accade anche i proverbi di ottobre nascondono osservazioni e consigli sul clima, in relazione ai lavori da ultimare. Avverte il detto: “Per San Francesco parte il caldo e torna il fresco”, o anche “San Francisco, lea 'o verde e mette 'o sicco”, San Francesco toglie il verde e mette il secco perché il giorno dedicato al santo, patrono d’Italia, segna l’inizio del tempo autunnale. Nell’arco di poche settimane tutte le foglie saranno destinate a cadere e per un attimo di intensa magia assisteremo al fenomeno del foliage in tanti boschi e parchi cittadini.

Vendemmia nelle colline imolesi

“O bagnato o sciucco / per San Luca vuttato tutto”, si diceva un tempo a Macerata. Il proverbio ricorda che, piova o meno, entro il 18 ottobre, giorno dedicato a San Luca, era necessario concludere le semine. Ottobre, infatti, il mese in cui si mettevano a terra i cereali (grano, orzo, segale, avena) insieme a legumi come fave e piselli e ai prati di trifoglio o erba medica. Erano i giorni importanti perché si preparavano i campi in vista del ciclo successivo e ritardare poteva rischiare di compromettere il raccolto della primavera seguente. In dialetto bolognese il proverbio: “Per San Lùca / chi n’ha semne se splùca”, è destinato a restare senza niente chi non ha seminato entro San Luca.

San Luca e i “nodi del tempo”

Il 18 ottobre, giorno di San Luca, è considerato nella tradizione popolare un vero e proprio “nodo del tempo”, date che segnavano il passaggio da una fase dell’anno a un’altra. Nei campi coincideva con la chiusura della vendemmia e con le ultime semine, mentre nei borghi si tenevano fiere del bestiame e mercati agricoli che sancivano l’inizio della stagione fredda. Sono numerosi i proverbi che ricordano la soglia autunnale del giorno di San Luca, un tempo osservato con attenzione, soprattutto quando dal clima dipendeva la fortuna del lavoro di mesi.

Il cielo d’autunno e le migrazioni

Ottobre è anche il mese dei grandi movimenti in cielo. Le rondini e i rondoni hanno già lasciato l’Italia a settembre, ma non tutto il traffico alato è concluso: rapaci come poiane e sparvieri continuano a spostarsi lungo le rotte migratorie, mentre stormi di pettirossi, fringuelli e tordi raggiungono la penisola per svernare. Nei laghi e nelle zone umide iniziano ad arrivare anatre e trampolieri, segnando l’ingresso dell’inverno.

Cigni reali in Sicilia

L’Italia è terra di passaggio, ma anche di svernamento per milioni di piccoli passeriformi che migrano dall’Europa settentrionale verso il Mediterraneo e il Nord Africa. Così il cielo autunnale diventa specchio della stagione: alcuni uccelli partono, mentre altri arrivano trovando un rifugio. Il paesaggio sonoro cambia insieme al ritmo della natura.

Ottobre, il mese delle castagne

Ottobre è legato alle castagne, alimento simbolo dell’autunno e un tempo base della dieta nelle zone montane. I “castagnacci” e le fiere dedicate a questo frutto segnano ancora oggi l’identità di borghi e vallate. In molte regioni si festeggia la castagna con sagre che celebrano la raccolta e la tradizione della farina dolce, utilizzata per polente, zuppe e dolci rustici. Le prime domeniche del mese, in particolare in Toscana, Emilia e Piemonte, diventano occasione di incontro attorno a caldarroste e vino novello.

Feste e ricorrenze

Il calendario di ottobre è ricco di ricorrenze legate alla devozione popolare. Il 4 ottobre si celebra San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, spesso ricordato con fiere e benedizioni degli animali. Nello stesso giorno, il 4 ottobre, a Bologna si celebra San Petronio, patrono cittadino, con una festa che coinvolge tutta la città.

Dopo San Luca, che in diversi luoghi coincide con mercati agricoli e fiere del bestiame, la fine del mese, con l’ultima magica notte di ottobre, porta verso il primo giorno di novembre e Ognissanti, ricorrenza antica oggi vissuta dai più piccoli attraverso la festa di Halloween e l’incontro simbolico con la paura.

In molte aree rurali ottobre era il mese dei contratti agricoli: con il termine della vendemmia e della raccolta si stabilivano nuovi accordi tra mezzadri e proprietari terrieri. Nei paesi era il momento delle fiere autunnali, che segnavano il passaggio dalla stagione estiva al periodo invernale. Si celebrava la vendemmia con il vino nuovo e la fine del lavoro nei campi, ritrovandosi insieme. Le prime nebbie insieme ai pomeriggi ogni giorno più bui e le mattine umide già annunciavano che il tempo del riposo invernale non era lontano.

La Luna piena di ottobre

La luna piena di ottobre, detta “luna del raccolto” o “luna del cacciatore” tradizionalmente segnalava il periodo in cui gli animali venivano cacciati per fare provviste in vista dell’inverno. La fine di settembre e il mese di ottobre è il momento delle battaglie d’amore dei cervi e ancora oggi, fra i boschi e i borghi antichi d’Italia, è possibile ascoltare, nel silenzio della notte, il bramito, suono misterioso e lugubre che sembra nascere dal cuore della terra.