Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
Maddalena De Bernardi
Ottobre in proverbi, tradizioni e folklore del mese (consiglio: non uscire senza ombrello)

Il cuore dell’autunno tra vendemmie, castagne e feste popolari che raccontano il legame antico con la natura. Attenzione alla Luna piena

Ottobre: proverbi, tradizioni e folklore del mese

Ottobre: proverbi, tradizioni e folklore del mese

L’aria si fa più fresca, le giornate si accorciano, i boschi si tingono di giallo e rosso: ottobre è il mese che porta con sé il cuore dell’autunno, fra giornate di sole e primi freddi.

Attenzione, “Utober bel ma porta teg' l'umbrell”, ricorda un proverbio bolognese: anche quando è bello in ottobre meglio ricordarsi di non uscire senza ombrello. Del resto la saggezza popolare non manca di sottolineare che “Quando a ottobre scroscia e tuona/ l’invernata sarà buona“.

Dalla raccolta delle castagne alle celebrazioni dei santi, i riti e i proverbi popolari diffusi sul territorio italiano raccontano il cambiamento di stagione e il senso di un nuovo periodo, che corre veloce verso l’ultimo tratto dell’anno.

Proverbi e saggezza contadina

Come spesso accade anche i proverbi di ottobre nascondono osservazioni e consigli sul clima, in relazione ai lavori da ultimare. Avverte il detto: “Per San Francesco parte il caldo e torna il fresco”, o anche “San Francisco, lea 'o verde e mette 'o sicco”, San Francesco toglie il verde e mette il secco perché il giorno dedicato al santo, patrono d’Italia, segna l’inizio del tempo autunnale. Nell’arco di poche settimane tutte le foglie saranno destinate a cadere e per un attimo di intensa magia assisteremo al fenomeno del foliage in tanti boschi e parchi cittadini.

Vendemmia nelle colline imolesi
Vendemmia nelle colline imolesi

“O bagnato o sciucco / per San Luca vuttato tutto”, si diceva un tempo a Macerata. Il proverbio ricorda che, piova o meno, entro il 18 ottobre, giorno dedicato a San Luca, era necessario concludere le semine. Ottobre, infatti, il mese in cui si mettevano a terra i cereali (grano, orzo, segale, avena) insieme a legumi come fave e piselli e ai prati di trifoglio o erba medica. Erano i giorni importanti perché si preparavano i campi in vista del ciclo successivo e ritardare poteva rischiare di compromettere il raccolto della primavera seguente. In dialetto bolognese il proverbio: “Per San Lùca / chi n’ha semne se splùca”, è destinato a restare senza niente chi non ha seminato entro San Luca.

San Luca e i “nodi del tempo”

Il 18 ottobre, giorno di San Luca, è considerato nella tradizione popolare un vero e proprio “nodo del tempo”, date che segnavano il passaggio da una fase dell’anno a un’altra. Nei campi coincideva con la chiusura della vendemmia e con le ultime semine, mentre nei borghi si tenevano fiere del bestiame e mercati agricoli che sancivano l’inizio della stagione fredda. Sono numerosi i proverbi che ricordano la soglia autunnale del giorno di San Luca, un tempo osservato con attenzione, soprattutto quando dal clima dipendeva la fortuna del lavoro di mesi.

Il cielo d’autunno e le migrazioni

Ottobre è anche il mese dei grandi movimenti in cielo. Le rondini e i rondoni hanno già lasciato l’Italia a settembre, ma non tutto il traffico alato è concluso: rapaci come poiane e sparvieri continuano a spostarsi lungo le rotte migratorie, mentre stormi di pettirossi, fringuelli e tordi raggiungono la penisola per svernare. Nei laghi e nelle zone umide iniziano ad arrivare anatre e trampolieri, segnando l’ingresso dell’inverno.

Cigni reali in Sicilia
Cigni reali in Sicilia

L’Italia è terra di passaggio, ma anche di svernamento per milioni di piccoli passeriformi che migrano dall’Europa settentrionale verso il Mediterraneo e il Nord Africa. Così il cielo autunnale diventa specchio della stagione: alcuni uccelli partono, mentre altri arrivano trovando un rifugio. Il paesaggio sonoro cambia insieme al ritmo della natura.

Ottobre, il mese delle castagne

Ottobre è legato alle castagne, alimento simbolo dell’autunno e un tempo base della dieta nelle zone montane. I “castagnacci” e le fiere dedicate a questo frutto segnano ancora oggi l’identità di borghi e vallate. In molte regioni si festeggia la castagna con sagre che celebrano la raccolta e la tradizione della farina dolce, utilizzata per polente, zuppe e dolci rustici. Le prime domeniche del mese, in particolare in Toscana, Emilia e Piemonte, diventano occasione di incontro attorno a caldarroste e vino novello.

Feste e ricorrenze 

Il calendario di ottobre è ricco di ricorrenze legate alla devozione popolare. Il 4 ottobre si celebra San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, spesso ricordato con fiere e benedizioni degli animali. Nello stesso giorno, il 4 ottobre, a Bologna si celebra San Petronio, patrono cittadino, con una festa che coinvolge tutta la città.

Dopo San Luca, che in diversi luoghi coincide con mercati agricoli e fiere del bestiame, la fine del mese, con l’ultima magica notte di ottobre, porta verso il primo giorno di novembre e Ognissanti, ricorrenza antica oggi vissuta dai più piccoli attraverso la festa di Halloween e l’incontro simbolico con la paura.

In molte aree rurali ottobre era il mese dei contratti agricoli: con il termine della vendemmia e della raccolta si stabilivano nuovi accordi tra mezzadri e proprietari terrieri. Nei paesi era il momento delle fiere autunnali, che segnavano il passaggio dalla stagione estiva al periodo invernale. Si celebrava la vendemmia con il vino nuovo e la fine del lavoro nei campi, ritrovandosi insieme. Le prime nebbie insieme ai pomeriggi ogni giorno più bui e le mattine umide già annunciavano che il tempo del riposo invernale non era lontano.

La Luna piena di ottobre
La Luna piena di ottobre

La luna piena di ottobre, detta “luna del raccolto” o “luna del cacciatore” tradizionalmente segnalava il periodo in cui gli animali venivano cacciati per fare provviste in vista dell’inverno. La fine di settembre e il mese di ottobre è il momento delle battaglie d’amore dei cervi e ancora oggi, fra i boschi e i borghi antichi d’Italia, è possibile ascoltare, nel silenzio della notte, il bramito, suono misterioso e lugubre che sembra nascere dal cuore della terra.

