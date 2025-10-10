Ottobre a tutto volume. Grandi cantanti italiani. E il ’ciclone’ Lady Gaga

di Mirko Di Meo

"1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa baby", canta Elodie.

Mai verso di un ritornello fu più azzeccato per descrivere l’atmosfera che, a ottobre, animerà il Forum di Milano. L’autunno meneghino si preannuncia ricco di grandi ospiti, internazionali e nazionali, pronti a far ballare e cantare il pubblico a squarciagola.

Si parte questa sera con il concerto di Olly per proseguire domani invece con gli OneRepublic. Ma i concerti al Forum di Milano sono davvero uno dietro l’altro.

Il 12, 13, 15 e 17 ottobre infatti sarà la volta di Marco Mengoni. Una carriera ormai decennale, la sua, puntellata da successi come ’Due vite’, ’L’essenziale’, ’Mi fiderò’ e ’Hola’, oltre a duetti importanti, tra cui ’Pazza Musica’ insieme a Elodie.

Il 19 e 20 ottobre toccherà invece all’attesissimo tour di Lady Gaga, pop star internazionale che ha conquistato milioni di fan. La sua musica abbraccia e accoglie i suoi fan e lo fa con l’energia di chi è al tempo stesso provocatoria e brillante e sempre attenta al presente.

E andiamo avanti: il 25 ottobre sarà invece la volta di Nayt, preceduto il giorno prima – il 24 – dal concerto di Marco Masini.

Il 29 ottobre sarà invece il turno di Alfa, rapper e cantautore classe 2000 che ha conquistato la Generazione Z (e non solo) con la sua spontaneità e gentilezza.

Il mese si chiuderà con il concerto di Elodie: una doppia data per lei, il 31 ottobre e l’1 novembre. Elodie sarà pronta a sorprendere ancora una volta i suoi fan. Ogni suo live è un vero e proprio show, dove trovano spazio balli, canzoni e abiti mozzafiato.

Elodie è una delle pochissime vere pop star italiane: ama ciò che fa e lo trasmette, colmando un vuoto che la musica italiana non sapeva di avere. Non è un caso, infatti, che i fan l’abbiano ribattezzata Elodea: per la sua bravura come artista e per la sua impareggiabile bellezza.