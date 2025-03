Razzie Award per il peggior regista a Francis Ford Coppola, che ringrazia e critica Hollywood

Roma, 1 marzo 2025 – Francis Ford Coppola vince il Razzie Award come peggior regista per il suo 'Megalopolis', ma non la prende male. Anzi, si dice "entusiasta" e "onorato” di ricevere il premio satirico del cinema americano, condividendo in un post su Instagram anche una sua tagliente riflessione su Hollywood e "questo rottame di mondo, in cui l'arte viene valutata come se fosse wrestling professionistico".

"Ho scelto di non seguire le regole codarde imposte da un'industria così terrorizzata dal rischio", scrive. Per il regista de 'Il Padrino' e 'Apocalypse Now', l'attuale industria cinematografica "potrebbe non essere in grado di creare film che saranno ancora rilevanti tra 50 anni" nonostante "gli enormi giovani talenti a sua disposizione". "I più sinceri ringraziamenti a tutti i miei brillanti colleghi che si sono uniti a me nella realizzazione della nostra opera d'arte, 'Megalopolis', e ricordiamoci che il botteghino riguarda solo i soldi e che, come la guerra, la stupidità e la politica, non ha un posto reale nel nostro futuro", conclude Coppola che ha pagato di tasca propria i 120 milioni di dollari per la realizzazione dell'opera.

Gli altri vincitori

La 45esima edizione dei Razzie Awards, conosciuti anche come gli 'anti-Oscar' perché premiano le peggiori produzioni, ha visto trionfare anche 'Madame Web'. Ben tre le statuette che si è portata a casa la pellicola basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, tra queste anche quella per il peggior film e la peggior attrice (Dakota Johnson). Tra gli altri vincitori ci sono Jerry Seinfeld come peggior attore per 'Unfrosted' e 'Joker: Folie à Deux', che è stato premiato sia come peggior sequel sia per la peggior coppia sullo schermo (Joaquin Phoenix e Lady Gaga).

In attesa degli Oscar

I Razzie Awards – o Golden Raspberry Awards (raspberry in inglese significa sia lampone che pernacchia) – vengono votati da circa 1.200 membri di un gruppo irriverente aperto a qualsiasi appassionato di cinema. Creati in risposta ai premi dell’Academy, mirano a prendere in giro il mondo del cinema. La loro assegnazione avviene un giorno prima della ben più apprezzata Notte degli Oscar, che quest’anno si terrà tra il 2 e il 3 marzo.