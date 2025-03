Marco Perego-Saldana: chi è il marito di Zoe Saldana, artista e regista italiano

Marco Perego-Saldana è un artista italiano ed ex calciatore, noto anche per essere il marito dell'attrice Zoe Saldana, recentemente premiata con l'Oscar come miglior attrice non protagonista. La sua vita è caratterizzata da una transizione significativa dal mondo dello sport a quello dell'arte, culminata in una carriera artistica di successo riconosciuta a livello internazionale.

Dalle origini umili al calcio professionistico

Nato il 1º marzo 1979 in Italia, Marco Perego è cresciuto in una famiglia modesta, con un padre cameriere e una madre casalinga. Fin da giovane, ha mostrato una forte passione per il calcio, che lo ha portato a intraprendere una carriera professionistica. Tuttavia, all'età di 21 anni, un grave infortunio alla gamba ha interrotto bruscamente il suo percorso sportivo, costringendolo a rivedere i suoi obiettivi di vita.

La rinascita attraverso l'arte

Dopo l'infortunio, Perego ha deciso di trasferirsi a New York per seguire la sua seconda passione: l'arte. Inizialmente, per mantenersi, ha lavorato come cameriere e insegnante di calcio, dedicando il tempo libero alla pittura e alla scultura. La sua dedizione e il suo talento gli hanno permesso di emergere rapidamente nella scena artistica newyorkese, ottenendo riconoscimenti per le sue opere innovative.

Carriera artistica e riconoscimenti

Le opere di Marco Perego sono state esposte in numerose gallerie e musei internazionali. Ha collaborato con istituzioni prestigiose come il Rennie Museum di Vancouver e il Museo Jumex di Città del Messico. Recentemente, ha partecipato alla 60ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, esponendo nel Padiglione della Santa Sede insieme ad artisti del calibro di Maurizio Cattelan e Claire Fontaine. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra cui il Hammer Museum di Los Angeles e la Pinault Collection di Parigi.

La coppia Perego-Saldana: sposati dal 2023 hanno tre figli

Esordio nel cinema

Oltre alla carriera artistica, Perego ha recentemente ampliato i suoi orizzonti creativi nel mondo del cinema. Ha scritto e diretto il suo primo lungometraggio, "The Absence of Eden", prodotto dal leggendario regista Martin Scorsese. Questo debutto cinematografico segna una nuova fase nella sua carriera, dimostrando la sua versatilità e il suo impegno nell'esplorare diverse forme d'arte.

Vita privata e famiglia

Marco Perego e Zoe Saldana si sono sposati nel 2013 in una cerimonia privata a Londra. La coppia ha tre figli e ha scelto di unire i propri cognomi, adottando entrambi il cognome Perego-Saldana, in un gesto di uguaglianza e rispetto reciproco. La loro relazione è spesso descritta come una partnership equilibrata, in cui entrambi supportano le rispettive carriere e condividono la gestione della famiglia.

La storia di Marco Perego-Saldana è un esempio di resilienza e adattabilità. Dopo aver affrontato la fine prematura della sua carriera calcistica, ha saputo reinventarsi come artista di successo e, più recentemente, come regista. La sua capacità di trasformare le avversità in opportunità creative lo rende una figura affascinante nel panorama artistico contemporaneo.