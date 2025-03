Chi sono i presentatori della notte degli Oscar 2025, c’è anche un’italiana

Roma, 2 marzo 2025 – La notte degli Oscar 2025 sta arrivando e, come sempre, il fermento attorno all’evento culmine di quella che gli americani definiscono come ‘awards season’ è tantissimo. Dopo due edizioni che hanno visto Jimmy Kimmel fare da padrone di casa sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, quest’anno ci sarà una piccola rivoluzione. Ecco chi condurrà la serata.

Conan O'Brien sarà il conduttore della Notte degli Oscar 2025 (Ansa)

Il conduttore principale

Per il 2025 sarà Conan O’Brien il padrone di casa. Il comico, scrittore, produttore, conduttore di talk show e vincitore di Emmy farà da conduttore principale. A Nick Offerman – stella di ‘The last of Us’ – è invece affidato l’incarico di annunciatore ufficiale. Accanto a loro, com’è noto, tante altre star (alcune anche in lizza per una statuetta) saranno pronte a introdurre e premiare le singole categorie.

I vincitori dell’ultima edizione

Come di consueto saliranno sul palco degli Oscar i vincitori principali dell’edizione 2024. Emma Stone, migliore attrice protagonista per ‘Povere creature’; Cillian Murphy, migliore attore protagonista per ‘Oppenheimer’; Da’ Vine Joy Randolph, migliore attrice non protagonista per ‘The Holdovers’ e Robert Downey Jr., migliore attore non protagonista per ‘Oppenheimer’ saranno infatti tra i presentatori. Gli attori consegneranno proprio la statuetta per la categoria in cui sono stati premiati lo scorso anno.

I nomi dei presentatori degli Oscar 2025

Non si sa, invece, a quale delle stelle chiamate a fare da presentatore o presentatrice sarà assegnata ogni singola categoria. Conosciamo, però, i loro nomi.

I primi ad essere annunciati, lo scorso 11 febbraio sono stati Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb e Bowen Yang.

Il 19 febbraio al gruppo dei presentatori si sono aggiunti Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller e la regina dei talk show americani Oprah Winfrey.

Anche un’attrice italiana tra i presentatori

Venerdì sono stati resi noti i nomi di un nuovo gruppo di presentatori composto, tra gli altri da Dave Bautista, Harrison Ford, Gal Godot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Zoe Saldana e Rachel Zegler. In questo, che si presume essere l’ultimo slot di nomi diffuso da The Academy, compare anche un’attrice italiana: Alba Rohrwacher sarà, infatti, una delle presentatrici degli Oscar.

Conan O'Brien aiuta a srotolare il red carpet per gli Oscar 2025 (Ansa)

Il red carpet

Anche lo show del red carpet che, per quanto non sia importante come la cerimonia in sé, ha un suo fascino, avrà i suoi presentatori. Per la 97esima edizione degli Oscar a intervistare le star sul tappeto rosso saranno Julianne Hough e Jesse Palmer.

Come seguire gli Oscar in tv dall’Italia

Il red carpet con l’arrivo delle star inizia alle 23:30 italiane, mentre la cerimonia vera e propria prenderà il via quando da noi sarà l’1 di notte. Per coloro che vorranno seguirla in diretta i canali tv sono Raiuno e Raiplay.