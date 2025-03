Oscar 2025: tutti i candidati e chi sono i favoriti per la vittoria

Roma, 2 marzo 2025 – La cerimonia più importante per il mondo del cinema sta per arrivare: nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo sapremo finalmente chi sono i vincitori delle ambite statuette degli Oscar per il 2025. Sappiamo che, certamente, assisteremo a una parata di stelle e che la cerimonia di premiazione vedrà salire sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles quelle che l’Academy Awards ha ritenuto le più luminose. Tra vittorie che sembrano già annunciate, possibili sorprese e colpi di scena ecco chi sono tutti i candidati.

Se per conoscere i vincitori della maggior parte delle categorie occorrerà attendere ancora un po’, per altre non è necessario. Gli Oscar alla carriera, infatti, sono stati assegnati già lo scorso novembre e verranno dunque premiati Quincy Jones, artista musicale conosciuto in tutto il mondo, e Juliet Taylor, affermata e talentuosa casting director.

Per quanto riguarda le categorie più seguite e importanti ci sono, ovviamente, dei favoriti alla vittoria della statuetta.

I candidati a Miglior Film, ad esempio, sono ben 10 ma pare che la battaglia sarà, sostanzialmente, tra due titoli: ‘Conclave’ e ‘Anora’. I due lungometraggi sono molto diversi ma hanno entrambi saputo conquistare, a loro modo, pubblico e critica. Un outsider in questa categoria potrebbe essere ‘The Brutalist’, ambientato nel post Seconda Guerra Mondiale, che sembra, però, essere il favorito per il premio alla Migliore Regia che andrebbe in caso di vittoria a Brady Corbet. Edward Berger, regista di ‘Conclave’, potrebbe però dargli filo da torcere.

Per il miglior attore protagonista i due favoriti sono Adrien Brody, che per il suo ruolo in ‘The Brutalist’ ha già vinto un Golden Globe e un premio BAFTA, e Thimotée Chalamet che ha invece conquistato un SAG per aver dato il volto a Bob Dylan nel biopic ‘A Complete Unknown’. Se a trionfare fosse Chalamet si tratterebbe del più giovane vincitore della storia come Miglior Attore Protagonista.

Il favorito alla statuetta di Miglior Attore non Protagonista sembra essere, invece, Kieran Culkin per il film ‘A Real Pain’. Se riuscisse a conquistarlo sarebbe il primo Oscar (alla prima candidatura) per l’attore che ha già nel suo palmares personale due Golden Globes, un premio BAFTA, due Critics' Choice Awards, un SAG e un Emmy.

Una sorpresa dell’ultimo minuto potrebbe essere il premio come Migliore Attrice non Protagonista a Isabella Rossellini per il suo ruolo in ‘Conclave’ ma, stando alle previsioni e ai riconoscimenti già ottenuti in questa stagione, è molto alta la probabilità che sia Zoe Saldana ad alzare la statuetta.

L’attrice ha interpretato l’avvocata Rita Moro Castro in ‘Emilia Perez’. Il film francese, che era partito con grandi aspettative ottenendo ben 13 candidature agli Oscar (il numero più alto quest’anno), è stato travolto dallo scandalo che ha riportato alla luce alcuni tweet razzisti scritti in passato dalla protagonista Karla Sofía Gascón. Attualmente, quindi, non è tra i favoriti alla vittoria nelle categorie maggiori, esclusa appunto quella in cui gareggia Saldana.

Il premio alla Migliore Attrice Protagonista, stando ai pronostici (e vista l’esclusione dalle nomination di Nicole Kidman e Angelina Jolie) dovrebbe andare a Demi Moore per la sua interpretazione nell’horror ‘The Substance’. L’underdog di questa categoria, che potrebbe anche sconvolgere le previsioni, è però la brasiliana Fernanda Torres, candidata per il suo ruolo nel film ‘Io sono ancora qui’, tratto dal romanzo e libro di memorie di Marcelo Rubens Paiva.

I pronostici, dunque, ci dicono che la partita è ancora aperta. Aspettando di conoscere i nomi dei vincitori ecco i candidati in tutte le categorie.

Miglior Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Io sono ancora qui

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior Regia

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Miglior Attrice protagonista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – Io sono ancora qui

Miglior Attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothee Chalomet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Miglior Attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Miglior Attrice non protagonista

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior Sceneggiatura originale

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Miglior Sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior Film Internazionale

Brasile, Sono ancora qui

Danimarca, The Girl with the Needle

Francia, Emilia Pérez

Germania, Il seme del fico sacro

Lettonia, Flow

Miglior Film d'animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior Montaggio

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Miglior Scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte 2

Nosferatu

Wicked

Miglior Fotografia

The Brutalist

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Migliori Costumi

A Complete Unknown

Conclave

Gladiatore II

Nosferatu

Wicked

Miglior Trucco e acconciature

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Migliori Effetti visivi

Alien: Romulus

Better Man

Dune – Parte 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Miglior sonoro

A Complete Unknown

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Miglior Colonna sonora originale

The Brutalist – Daniel Blumberg

Conclave – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Clément Ducol and Camille

Wicked – John Powell and Stephen Schwartz

The Wild Robot – Kris Bowers

Miglior Canzone Originale

‘Never Too Late’ - Elton John: Never Too Late

‘El Mal’ - Emilia Pérez

‘Mi Camino’ - Emilia Pérez

‘Like A Bird’ - Sing Sing

‘The Journey’ - The Six Triple Eight

Miglior Documentario

Black box diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a coup d’etat

Sugarcane

Miglior Cortometraggio documentario

Dead by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Miglior cortometraggio d'animazione

Beautiful men

In the shadows of the cypress

Magic candies

Wander to wonder

Yuck!

Miglior cortometraggio Live Action