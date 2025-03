Oscar: trionfa “Anora”, bis per Adrien Brody

Los Angeles, 3 marzo 2025 – Cinque vittorie su sei nomination: gli Oscar 2025 segnano il trionfo del cinema indipendente, a basso costo e fuori dal giro delle piattaforme streaming. “Anora”, già Palma d’oro a Cannes, vince come miglior film, regia, attrice protagonista, la giovanissima Mikey Madison, montaggio e sceneggiatura originale. Quattro statuette finiscono nelle mani del deus ex machina della commedia che racconta l’infrangersi del sogno russo-americano di una pole dancer newyorkese di origini uzbeke, sex-worker che si ritrova sposata con un il viziato e imbelle figlio di un oligarca russo in vacanza studio negli Stati Uniti, ma che vede la sua scalata alla ricchezza infrangersi nel giro di poche ore, costretta al divorzio dagli sgherri armeni ingaggiati dalla famiglia di lui. Un’anti-Cenerentola anti-consumistica, sexy, rutilante e dal finale spiazzante a cui l’autore, Sean Baker, nato nel New Jersey 54 anni fa, ha dato vita con un budget di soli 6 milioni di dollari e 45 persone di troupe, inseguendo un’idea nata nella sua mente una ventina d’anni fa quando, lavorando come regista di video di matrimoni per coppie newyorkesi, entrò in contatto per la prima volta con la comunità russo-americana di Brighton Beach. “Questa è la dimostrazione che anche un film indipendente può avere successo”, hanno detto i colleghi produttori di Baker, ritirando la statuetta più importante, “un esempio per i giovani sognatori che fanno cinema: con noi hanno vinto solo le lacrime e il sangue”. Ritirando un premio dopo l’altro, Baker aveva poi dedicato le varie vittorie _ 4 statuette la stessa sera nelle mani della stessa persona rappresentano un record che era toccato nella storia degli Oscar finora solo a Walt Disney _ alle lavoratrici e ai lavoratori del sesso; alla moglie e al cane; alla mamma (“oggi è anche il suo compleanno”) che “mi ha portato al cinema la prima volta quando avevo 5 anni: chiedo a tutti i genitori di portare i propri figli al cinema. Tante sale sono state chiuse durante e dopo la pandemia _ ha detto Baker sul palco del Dolby _ : ma il cinema esiste perché sia visto nelle sale, registi fate film da distribuire al cinema”. “Almeno qualcuno di 'Anora' ha avuto il coraggio di andare contro un russo potente", è stata l’unica battuta fatta ispirata all’attualità fatta dal nuovo presentatore della cerimonia, Colin O’Brien.

Già, perché neanche fosse andato a lezione da Carlo Conti, O'Brien ha veramente fatto di tutto perché la 97ª cerimonia degli Oscar si svolgesse in una bolla apolitica, fuori dal tempo se non addirittura indietro nel tempo con ogni battaglia sociale _ dal #MeToo al Black Lives Matter _ anestetizzata come l'oliva nel martini di quel James Bond al quale l'Academy ha reso omaggio con canzoni e balletto aperto dalle falcate sexy di una fin troppo anacronisticamente ammiccante Margaret Qualley. Lasciata fuori dall'ingresso principale, la politica è comunque riuscita a fare le sue incursioni sul palco nelle parole di Daryl Hannah che, presentando l'Oscar per il montaggio, ha lanciato il grido "Ucraina libera", e dal collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal vincitori della statuetta per il miglior documentario con "No Other Land": il palestinese Basel Adra ha ritirato il premio dicendo: "Ho promesso a mia figlia che non avrebbe vissuto quello che sto vivendo io sotto l'occupazione israeliana: chiediamo di fermare la pulizia etnica dei palestinesi"; l'israeliano Yuval Abraham ha aggiunto: "Questo film è stato fatto insieme da palestinesi e israeliani. Insieme chiediamo la liberazione degli ostaggi israeliani e anche una soluzione politica che ponga fine a un regime per il quale io sono libero e lui _ e indica Basel _ non può esserlo; una soluzione politica in cui si riconoscono i diritti dell'uno e dell'altro, noi siamo tutti interconnessi, non è troppo tardi, io posso essere al sicuro solo se la gente al mio fianco è libera e sicura".

Per il resto, _ come a Sanremo _ tanti grazie mamma, grazie famiglia in generale e poco altro. “Grazie a mamma a papà e ai miei fratelli: è tutto surreale, è un sogno che si realizza, forse mi sveglierò domani”, ha detto Mikey Madison, 26 anni, in precedenza ragazza della setta di Charles Manson bruciata davanti alla piscina di Rick Dalton in “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino, ricevendo da Emma Stone l’Oscar come migliore attrice protagonista, e sovvertendo tutti i pronostici che davano come superfavorita la Demi Moore di “The Substance”.

Migliore attore protagonista Adrien Brody, 51 anni, al suo secondo Oscar dopo quello vinto 22 anni fa con "Il pianista" di Polanski. Premiato per l’interpretazione dell’immaginario architetto ungherese László Tóth scampato a Buchenwald ed emigrato negli Stati Uniti, Brody ha ringraziato per “l'incredibile onda di amore che ho sentito intorno a me” e perché vincere dimostra che “c'è sempre la possibilità di ricominciare da capo”; non solo: “sono ancora una volta su questo palco a rappresentare i traumi e le ripercussioni della guerra, del razzismo e dell'antisemitismo sistematico. Prego per un mondo più inclusivo: se il passato può insegnarci qualcosa, non lasciamo che l'odio continui a esistere senza trovare opposizione. Lottiamo per ciò che è giusto, continuiamo ad amarci e a sorriderci gli uni con gli altri”.

Miglior film internazionale, come da previsioni dopo la debacle annunciata di “Emilia Pérez” causata dal ritrovamento di alcuni tweet razzisti scritti da Karla Sofía Gascón, il brasiliano "Io sono ancora qui” di Walter Salles che dedica il premio a Eunice Paiva, la moglie del deputato Rubens Piava desaparecido durante la dittatura militare brasiliana, e a Fernanda Torres e alla madre di lei Fernanda Montenegro, che interpretano Eunice nel suo film.