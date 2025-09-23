Oscar 2026, ‘Familia’ di Francesco Costabile è il candidato italiano

Roma, 23 settembre 2025 – Sarà ‘Familia’ di Francesco Costabile il film che rappresenterà l'Italia alla 98esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award. Per il giovane regista calabrese, autore del film ‘Una femmina’, si tratta della prima volta nella corsa agli Oscar, un traguardo importante che proietta Costabile tra i nomi più interessanti della nuova scena autoriale italiana.

‘Familia’ concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota 16 dicembre 2025. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.

Il film è stato scelto dal Comitato di Selezione, istituito dall'Anica su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli.

Familia, liberamente ispirato al libro ‘Non sarà sempre così’ di Luigi Celeste, è stato presentato in concorso al’81esima edizione del Festival di Venezia - Sezione Orizzonti dove ha vinto il premio per il miglior attore protagonista. Il film ha ricevuto otto candidature ai David di Donatello e cinque ai Nastri d'argento.

La selezione includeva titoli come Diamanti di Ferzan Ozpetek, Duse di Pietro Marcello, Il treno dei bambini di Cristina Comencini, Napoli-New York di Gabriele Salvatores, Le assaggiatrici di Silvio Soldini e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. La commissione ha scelto di puntare su Familia, per la forza narrativa e l’impatto emotivo che possono suscitare in un pubblico internazionale.