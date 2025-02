Quando sono gli Oscar? Si avvicina la data. Ecco dove vederli in tv

Los Angeles, 26 febbraio 2025 – Sale la febbre da Oscar. La 97ª edizione degli Academy Awards si terrà domenica 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles. Come ogni anno, la cerimonia è un evento imperdibile per i cineasti di tutto il mondo. Anche in Italia sarà possibile seguire la diretta della serata, in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Quando e dove seguire la diretta degli Oscar 2025

Il sipario si alzerà ufficialmente alle ore 16:00 di Los Angeles (Pacific Standard Time), quando in Italia saranno già le 01:00 di lunedì 3 marzo. Prima dell’inizio della cerimonia, l’attesa è per il red carpet, che inizierà alle 23:30 di domenica 2 marzo, con la diretta trasmessa sempre su Rai 1 e RaiPlay con lo speciale Oscars – La Notte in Diretta condotto da Alberto Matano, a partire dalle ore 23.25 di domenica 2 marzo 2025. La diretta proseguirà per tutta la durata della cerimonia che lo scorso anno terminò dopo le 3.

Al fianco di Matano, ospiti, personaggi del cinema per il lungo commento della serata di gala, oltre a un inviato sul red carpet degli Academy Awards.

A causa della differenza di fuso orario tra Los Angeles e l'Italia (9 ore), la premiazione avverrà quando nel nostro Paese sarà già notte fonda. Per chi non volesse fare le ore piccole, è possibile rivedere l'evento on demand su RaiPlay nelle ore e nei giorni successivi.

Una cerimonia nel segno della solidarietà

La 97ª cerimonia degli Oscar avrà un significato particolare, si svolgerà infatti in un contesto difficile per Hollywood. I devastanti incendi che hanno colpito la città nei mesi scorsi hanno lasciato il segno, e l’Academy ha dichiarato che la serata sarà anche un’occasione per dimostrare sostegno alla comunità colpita.

Con Conan O'Brien alla conduzione, la serata celebrerà il meglio del cinema mondiale, con grande attenzione anche alle tematiche sociali e ambientali. L'Academy ha annunciato che potrebbero essere organizzate raccolte fondi a sostegno delle vittime degli incendi, seguendo l’esempio dei recenti Grammy Awards.

I film più nominati e i favoriti per la statuetta

Tra i film più attesi agli Oscar 2025 spicca Emilia Pérez di Jacques Audiard, che ha ricevuto ben 13 nomination, stabilendo un record per una pellicola non in lingua inglese. La protagonista Karla Sofía Gascón è in corsa per il premio come Miglior Attrice, diventando la prima interprete transgender a ricevere una nomination agli Oscar. Altri titoli con molte candidature sono Wicked e The Brutalist, entrambi con 10 nomination, Conclave, che ha ottenuto 8 candidature e The Substance.