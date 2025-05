’Orticola di Lombardia’. Fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi

di Raffaella ParisiBio, bio, bio, in giardino c’è vita!: è questo il tema della XXVII mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti rari e antichi che si svolgerà ai giardini Indro Montanelli di Milano, dall’8 all’11 maggio. Edizione speciale per un doppio anniversario, i 160 anni di Orticola Lombardia e i 60 anni della società italiana della camelia festeggiati con un allestimento festoso e ’galleggiante’, la fontana di Palazzo Dugnani si trasforma in una vera e propria opera d’arte effimera.

Ruben Masci, artista italo-argentino, ospita tappeti floreali che prendono forma all’interno della vasca come petali di camelia, piccoli e giganti, fluttuano sull’acqua, rendendola simbolo di rinascita. La locandina dell’evento, realizzata da Chiara Pomati, è molto suggestiva: terriccio, germogli di pisello, fusti di Juncus effusus f. spiralis e un piccolo lombrico, un microcosmo che racchiude il ciclo della vita.

I proventi della vendita dei biglietti sono destinati al verde pubblico cittadino anche grazie all’impegno del Corporate Partner, Ceresio Investors. Dal 2023 Orticola di Lombardia ha preso in carico la manutenzione degli spazi verdi adiacenti a piazza Santo Stefano e Brolo, un’area di grande importanza per la città di Milano, per la sua vicinanza con l’università degli studi. In esposizione le collezioni, le orchidee, le piante rare, uniche, le carnivore, le rose, le curiose, le resistenti e poi tutto quello che è bio, sposando la filosofia di sostenibilità e biodiversità, privilegiando quei vivaisti che, nelle proprie produzioni, danno rilievo a metodi e pratiche che rispettano i tempi della natura, a scelte e materiali di origine naturale e sostenibile, a basso impatto ambientale e riciclabili.