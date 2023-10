"Orsetto o scherzetto?". Halloween è super goloso con le caramelle Haribo

La notte più paurosa dell’anno si avvicina: grandi e piccini mascherati da streghe, zombie, vampiri, fantasmi e tante altre creature misteriose stanno per riversarsi nelle strade delle nostre città, pronti ad intonare la celebre frase di rito, che quest’anno HARIBO rende spaventosamente golosa con una delle sue caramelle più iconiche, l’Orsetto d’Oro. E allora tutti pronti: "Orsetto o Scherzetto?".

Anche in Italia, infatti, la festa di Halloween è ormai uno dei momenti più attesi da grandi e piccini e per questo HARIBO, leader mondiale nella produzione di caramelle gommose, ha deciso di celebrare la festività con imperdibili iniziative a tema, all’insegna della condivisione e del divertimento. Immancabile dunque la linea di caramelle HARIBO per gli appassionati della paurosa ricorrenza: gommose a forma di denti da vampiro, zucche, pipistrelli e gli speciali multipack Halloween Mix, maxi-buste con un’ampia varietà di gusti e forme. Non è tutto, quest’anno HARIBO ha arricchito l’offerta con una novità da ’urlo’: Wackelgeister, golosi fantasmini gommosi alla frutta e vaniglia. Fino al 5 novembre poi, nei negozi aderenti, acquistando tre confezioni di caramelle HARIBO è possibile ricevere subito in regalo la shopper personalizzata ’Orsetto o Scherzetto?’.

Per i più fortunati che caricheranno sul sito www.hariboconcorsi.it lo scontrino d’acquisto sarà possibile vincere ogni giorno oltre ad un’ampia fornitura di caramelle, uno dei 200 barattoli di vetro HARIBO in palio. Ma le sorprese non sono finite! Da domani fino al 31 ottobre, infatti, si aggirerà per le strade del centro di Milano un tram spaventoso, personalizzato in perfetto stile HARIBO ’Orsetto o Scherzetto?’.

Decifrando gli indizi che compariranno sulle pensiline e sui ledwall di alcune fermate del centro sarà possibile salire a bordo e partecipare a tante divertenti attività: Halloween make-up e temporary tatoo da paura, quiz a tema, un photo booth per immortalare i look più terrificanti e tante caramelle per tutti quelli che riusciranno a scovare lo spaventoso tram HARIBO.