Ornella Vanoni a cena con Marracash: “Mi piaci, se avessi avuto 30 anni in meno ti avrei sbattuto al muro”

Ornella Vanoni e Marracash a cena insieme in un ristorante milanese. Cosa si nasconde dietro questa strana coppia? Un nuovo progetto musicale o semplicemente un'uscita fra amici?

"Mi piaci te l'ho già detto. Se avessi avuto trent'anni in meno ti avrei sbattuto al muro. Ma non saremmo andati d'accordo perché vado in tristezza anch'io ed essendo triste tu sarebbe stato un disastro" ha commentato la cantante milanese, immortalata dal rapper in una story su Instagram che ha fatto in breve tempo il giro del web.

Che Ornella Vanoni abbia un debole per Marracash è noto da tempo e la stessa cantante, sempre molto schietta e sincera nelle proprie esternazioni, non ne ha mai fatto mistero sin da quando lo ha conosciuto a Radio Deejay. Un debole che, per forza di cose, non è mai andato oltre le parole. Ornella Vanoni e Marracash sono sempre stati molto amici e la cantante è sempre stata anche molto vicina ad Elodie e lo è ancora oggi nonostante la relazione con il rapper sia finita da diverso tempo.

La stessa Elodie ha raccontato di aver ricevuto la prima chiamata dopo l’esibizione all’ultimo Festival di Sanremo proprio da lei. Insomma, una vera amica. Che continua a non fare mistero neppure del debole per Marracash.

E i fan di entrambi gli artisti già sognano un duetto fra Marracash e Ornella Vanoni. Chissà che questo desiderio possa entro breve diventare realtà.