Orlando Bloom al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia? Mistero sulla sua presenza

Venezia, 25 giugno 2025 – Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono atterrati nel pomeriggio di oggi 25 giugno 2025 all’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia a bordo di un elicottero privato decollato dalla Abeona, la seconda nave del fondatore di Amazon. Un arrivo spettacolare, in perfetto stile Bezos, che ha scelto la laguna per celebrare quello che si preannuncia come il matrimonio dell’anno.

La Abeona, insieme al mega yacht Koru, aveva fatto rotta da Umago, in Croazia, verso le coste veneziane tra ieri e oggi. Subito dopo l’atterraggio, l’elicottero è rientrato alla base, mentre all’aeroporto continua il via vai di jet privati: gli ultimi due sono arrivati da Ibiza e Parigi.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

Festa blindata nel chiostro

La vera festa inizia domani, mercoledì 26 giugno, tra le 18 e le 24. Il primo degli eventi esclusivi per le nozze di Bezos si terrà nel chiostro della Madonna dell’Orto. Il Comune di Venezia ha già emesso un’ordinanza che vieta la navigazione nella zona interessata, fatta eccezione per i taxi acquei noleggiati dagli organizzatori e per le barche coinvolte direttamente nell’evento. Una seconda ordinanza, arrivata nelle ultime ore, ha cancellato ogni deroga: niente curiosi, niente intrusi.

La riva davanti alla chiesa, affittata appositamente, sarà il punto di sbarco dei circa trenta taxi acquei che porteranno gli ospiti vip. La zona resterà blindata fino al 29 giugno.

Venezia galleggiante: l’armata dei mega yacht

La Riva degli Schiavoni è diventata in poche ore un salone nautico da sogno. In occasione delle nozze Bezos-Sanchez, sono comparsi yacht degni di un film di 007. C’è il Were Dreams, 52,3 metri di lusso galleggiante di proprietà dell’imprenditore brasiliano Carlos Sanchez, e il Eleni, ammiraglia del cantiere italiano CBI-Navi, dal valore stimato di 25 milioni di euro.

Nel bacino di San Marco si distingue anche il Limerence, 50 metri con tanto di pista per elicotteri. E poi c’è lui, il colosso Kismet, lo yacht più grande finora avvistato in laguna, ormeggiato nei pressi della stazione marittima. Gli invitati? Attesi in circa 200. Ma al momento tutto tace sull’elenco completo e ufficiale dei presenti.

Orlando Bloom sì o no? Lui è tra i koala

Orlando Bloom ci sarà o non ci sarà? Il gossip internazionale lo dà per sicuro tra gli ospiti, ma l’attore sembra smentire ogni rumor con le sue Instagram stories. Attualmente si trova in Australia, precisamente a Kangaroo Island, in compagnia della figlia Daisy Dove. Bloom si mostra sorridente tra koala e spiagge paradisiache, a torso nudo e apparentemente lontanissimo dalla Laguna. Una coincidenza? Forse no. Katy Perry, sua (forse ex) compagna, è ad Adelaide per i concerti previsti nei prossimi giorni. Il gossip sulla presunta crisi tra i due resta senza conferme, ma qualcuno ipotizza che Orlando sia volato laggiù per accudire la figlia mentre mamma Katy lavora.

La reggia sul Canal Grande: Bezos affitta l’Aman

Per sé e i suoi ospiti Jeff Bezos ha scelto l’Aman Venice, lo stesso resort sette stelle dove si sono sposati George Clooney e Amal Alamuddin nel 2014. Un tempio del lusso all’interno di Palazzo Papadopoli, affacciato sul Canal Grande e trasformato per l’occasione in una fortezza anti-paparazzi.

Gazebo a righe bianche e blu sono stati allestiti sull’approdo delle barche per schermare l’arrivo degli ospiti. Il prezzo delle camere varia tra i 2.500 e gli 11mila euro a notte. Secondo indiscrezioni, Bezos ha riservato l’intero palazzo, oltre ad altri quattro hotel extra lusso. Un soggiorno a cinque stelle... più due.

Il Palazzo Papadopoli non è solo una location da sogno: fu completato nel 1570 dall’architetto Gian Giacomo de’ Grigi, ospita affreschi di Tiepolo, una biblioteca monumentale e un giardino alberato sul retro. Basta suonare il citofono del cancello e il sogno comincia. Almeno per chi può permetterselo.

L’attesa per il sì (e qualche sorpresa)

Mancano ormai poche ore al primo evento ufficiale delle nozze Bezos-Sanchez, ma Venezia è già in subbuglio. Le ordinanze, gli yacht, i blindatissimi hotel e le voci di gossip stanno trasformando la Serenissima in un set da film. Ma nessuno sa ancora quando e dove verrà celebrata la cerimonia vera e propria. Segreto assoluto.