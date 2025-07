Orchestra da Camera Fiorentina. Si apre il festival musicale dei concerti della liuteria toscana

Sta per partire il Festival dei concerti della liuteria toscana, la rassegna dedicata ai maestri dell’arte liutaria tra ‘700 e ‘900 e ai preziosi strumenti usciti dalle loro botteghe, organizzata dall’Orchestra da Camera Fiorentina con la direzione artistica del maestro Giuseppe Lanzetta. A Firenze 16 serate fino a settembre, a cominciare dal concerto inaugurale del 22 luglio alle ore 21 all’Oratorio S.Maria Vergine della Croce al Tempio, dove Ladislau Petru Horvath proporrà ’Il violino segreto’, una sorta di lezione concerto dedicata alle più celebri arie d’opera di Verdi e Puccini, con Costanza Mascilli Migliorini voce recitante.

Il 23 e 24 luglio, sempre alle 21, il Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi aprirà le porte per due serate nel segno di Bach all’Orchestra da Camera Fiorentina, che il Ministero della Cultura ha riconosciuto tra le Istituzioni Concertistiche-Orchestrali. Una svolta nella storia quarantennale della compagine fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta, che spiega: "È stato il primo atto firmato dal Ministro Giuli appena insediato: dopo anni di attesa ha prevalso la meritocrazia".

A seguito del riconoscimento, l’Orchestra da Camera Fiorentina ha consolidato la propria struttura, sia organizzativa che musicale, implementato le iniziative e offerto nuove opportunità ai talenti che escono dai conservatori e da altre eccellenze didattiche del territorio, con contratti a tempo indeterminato per almeno 35 unità, quasi tutti under 35. "Mi sono sempre battuto per offrire uno sbocco lavorativo a tanti ragazzi che, dopo una vita di studio, non trovano impiego nella musica, e ci sto riuscendo. Con questa nomina Firenze, insieme a Milano, è l’unica città ad avere due orchestre Ico - aggiunge con orgoglio Lanzetta - . Il riconoscimento arriva a coronamento di un percorso di quasi 5mila concerti e 29 tournée internazionali in tre continenti. L’Orchestra da Camera Fiorentina allargherà il proprio raggio d’azione, in particolare in Umbria. Tornando a Firenze, ci auguriamo che ci sia concesso di lavorare stabilmente in un teatro degno di un’orchestra Ico. L’orchestra sarà composta da 50 elementi, più della metà con contratto a tempo indeterminato, a cui si aggiungeranno circa dieci unità per la parte organizzativa e amministrativa".

Un altro merito del maestro Lanzetta è stato quello di aver consentito l’accesso alla musica in luoghi fiorentini che non avevano mai ospitato dei concerti, come l’Orsanmichele, Palazzo Davanzati e Santo Stefano al Ponte. L’Orchestra da Camera Fiorentina è una realtà consolidata della classica italiana, e non solo. Fondata nel 1981 da Lanzetta, a tutt’oggi direttore stabile, vanta un’attività a livello internazionale. Nel corso delle sue stagioni concertistiche ha ospitato direttori e solisti di fama internazionale, tra cui Mario Brunello, Augusto Vismara, David Garrett, Aldo Ciccolini, Giovanni Sollima, Alessandro Carbonara, Rolando Panerai, Bruno Canino, Sergei Nakariakov, Ilya Grubert.

L’Orchestra è reduce dal trionfo del concerto che ha unito Italia e Tunisia nell’anfiteatro romano di El Jem, una serata in musica nel segno di un ponte culturale e di fratellanza tra le due sponde del Mediterraneo.

Maurizio Costanzo