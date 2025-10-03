Cambio dell’ora, come prepararti in anticipo all’ora solare ed evitare contraccolpi su sonno e umore

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle ore 3.00, le lancette torneranno indietro di un’ora, segnando il ritorno all’ora solare. Il passaggio porterà più luce al mattino, con l’alba che arriverà prima, ma al tempo stesso anticiperà il tramonto: già alla fine di ottobre in molte città italiane il buio calerà poco dopo le 17. È un cambiamento che ci accompagna ogni anno verso l’inverno e che, seppur abituale, non sempre viene accolto senza conseguenze dal nostro organismo.

Pronti al cambio dell'ora

Effetti sul sonno e sull’umore

Il ritorno all’ora solare regala un’ora di sonno in più la notte del cambio, ma il nuovo ritmo può generare piccoli scompensi. Alcune persone avvertono stanchezza, difficoltà di concentrazione o irritabilità nei giorni successivi: si tratta dell’adattamento del corpo al mutamento del ritmo circadiano, l’orologio biologico che regola sonno, appetito ed energia. L’anticipo del buio pomeridiano può accentuare un senso di malinconia, soprattutto in chi è più sensibile alla luce naturale.

Preparare corpo e mente al cambiamento

Per ridurre l’impatto del cambio d’orario è utile prendersi qualche giorno di anticipo. Anticipare gradualmente l’orario in cui si va a dormire o ci si sveglia, anche solo di venti minuti, abitua il corpo a un nuovo ritmo. Mantenere regolari i pasti e l’attività fisica aiuta a stabilizzare l’orologio interno, mentre è consigliabile limitare caffè, tè e alcol nelle ore serali per non compromettere la qualità del riposo. Introdurre una routine della buona notte è un’ottima abitudine: sì a rituali rilassanti come leggere, ascoltare musica o una tisana calda, che possono favorire il rilassamento.

Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre ci sarà il ritorno dell'ora solare

La luce naturale rappresenta l’alleato più prezioso, per questo trascorrere tempo all’aperto durante il giorno è fondamentale. Impariamo ad approfittare del mattino, quando possibile, e della pausa pranzo: stare all’aperto stimola la produzione di serotonina e rafforza il buonumore. Anche una semplice passeggiata, o la colazione davanti a una finestra illuminata, può aiutare a rendere più lieve la transizione. Per contrastare la percezione delle giornate più corte, può essere utile programmare attività piacevoli nelle ore centrali, quando la luce è ancora piena.

Un’abitudine in discussione

Il cambio dell’ora fu introdotto per la prima volta in Italia nel 1916, poi sospeso e reintrodotto più volte fino a stabilizzarsi negli anni Settanta, in piena crisi energetica, per ridurre i consumi di elettricità. Da tempo, però, è oggetto di discussione: l’Unione Europea ha ipotizzato l’abolizione del doppio passaggio, lasciando ai singoli Stati la scelta se adottare in modo permanente l’ora legale o quella solare. In attesa di una decisione definitiva, il rituale delle lancette continua a segnare il passaggio stagionale, ricordandoci che il tempo non è solo una convenzione pratica, ma un ritmo collettivo con cui impariamo a misurarci.

Il passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa può influire sul nostro ritmo circadiano

Il tempo che cambia

Prepararsi al cambio dell’ora significa imparare ad accogliere l’arrivo dell’inverno e fare spazio a ritmi nuovi. Le giornate più corte invitano a rallentare e a dedicarsi maggiormente alla cura di sé e degli altri, agli spazi privati da vivere in casa. Trovare posti alternativi, come la biblioteca o luoghi per lo sport, contribuirà a vivere un tempo di qualità, aggiungendo anche alle giornate più fredde e buie dell’anno stimoli positivi e ispirazione. Così, dietro il gesto semplice di spostare le lancette, si nasconde un piccolo esercizio di adattamento, che unisce la scienza dei ritmi biologici e la cultura delle stagioni.