Oppenheimer sempre in vetta E Garrone guadagna spettatori

Oppenheimer, a tre settimane dall’uscita, mantiene la prima posizione nella classifica Cinetel. Il film di Christopher Nolan, con i 2,5 milioni del weekend, ha superato i 22,5 milioni di incasso totali e mantiene – seppure a fatica – ancora a distanza le nuove uscite, l’horror-thriller The Nun II al secondo posto con 2,4 milioni, e il Leone d’Argento per la regia (e film col miglior attore emergente) Io Capitano (foto) di Matteo Garrone che, uscito giovedì con un incasso di soli 60mila euro, in 4 giorni – e soprattutto dopo il sabato con la premiazione che ha segnato il suo trionfo alla Mostra di Venezia – in sala, è arrivato a guadagnare 374mila euro.