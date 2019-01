L'onda di Hokusai è esistita davvero. La grande onda, ritratta dal pittore giapponese nel 1830 in una delle pitture più iconiche del mondo sarebbe identica a quella che si è abbattuta sulle coste della Norvegia il primo di gennaio 1995. Quel giorno un mostro di 26 metri si schiantò sulla piattaforma petrolifera Draupner (senza provocare vittime) e venne descritta come una grande onda anomala, di origine misteriosa. Naturalmente Katsushika Hokusai, vissuto fra il 1760 e il 1849, non aveva il dono della preveggenza ma un team congiunto delle università di Oxford e Edimburgo è riuscito a ricostruire il modello di onda e a replicarla, ovviamente in scala minore, con tanto di video.





L'ONDA DEL NUOVO ANNO

Il mistero che riguarda la grande onda norvegese è che sembra fosse nata dal nulla. Ma si tratta anche della prima freak wave (onda anomala) mai registrata con strumenti di precisione. Così la scienza ha avuto gli elementi per analizzarla e si è interrogata per un ventennio sulla sua formazione e sulla sua forza, fino allo studio inglese. Gli ingegneri accademici hanno lavorato per ricreare le condizioni dell'onda Draupner (detta anche Onda del Nuovo Anno) in una piscina circolare (25 metri di diametro) e studiarla. Il test è stato ripreso da telecamere, e ne è stato tratto un video:











CAPIRE LE ONDE ANOMALE

Osservando il filmato si nota una somiglianza incredibile con quella dipinta da Hokusai. Non si tratta di un mero gioco: l'esperimento, pubblicato sul Journal of Fluid Mechanics, è un passo avanti nello studio delle cosiddette onde anomale e apparentemente inspiegabili che alcuni marinai vedono nell'oceano, ma anche quelle che si abbattono con frequenza crescente sulle coste di tutto il mondo, provocando danni ingenti (pensiamo a quella dello scorso autunno sulla Liguria).