Il mondo della danza classica è il regno della perfezione cercata cocciutamente, quotidianamente, con una dedizione fuori dal comune: venerdì 18 dicembre potremo averne un assaggio grazie alla serie TV documentaria 'On Pointe - Sogni di ballo', che esce in streaming su Disney+ e ci porta tra le aule e le stanze della prestigiosa School of American Ballet (SAB).



On Pointe - Sogni in ballo, tutto sulla docu-serie

Il trailer doppiato in italiano

Come guardare la docu-serie

Fondata nel 1934 dal coreografo George Balanchine, laè la scuola di danza del New York City Ballet, cioè la compagnia stabile del Lincoln Center for the Performing Arts. Si entra all'età di sei anni e ci si diploma a diciotto. Uno dei momenti più importanti di ogni anno è l'allestimento dello 'Schiaccianoci' di Cajkovskij, con le coreografie di Balanchine.La regista e documentarista Larissa Bills ha avuto la possibilità di portare le proprie telecamere all'interno della SAB godendo dia quel che succede all'interno dell'edificio. Ha potuto così seguire allieve e allievi più o meno giovani, raccontare le loro storie, i successi e le difficoltà: perché un conto è coltivare un sogno, altro discorso è avere le qualità fisiche, tecniche e mentali per raggiungerlo davvero. In fondo, a differenza di quanto sostenuto da scuole poco serie, una carriera è, non un diritto pagato un tanto al chilo.Curiosità: fra i produttori esecutivi di 'On Pointe - Sogni di ballo' ci sono due pezzi da novanta come, che insieme hanno realizzato, tra gli altri, i film 'A Beautiful Mind', 'Apollo 13', 'Il codice da Vinci', 'Frost/Nixon - Il duello' e 'Rush'.'On Pointe - Sogni di ballo' si articola in, che Disney+ pubblica tutti in un colpo solo, il 18 dicembre. Per vederli occorre essere abbonati al servizio di streaming di Walt Disney Company.