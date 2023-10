Omar Pedrini tour 2023: date, biglietti e scaletta

Omar Pedrini ha deciso di prendersi una pausa dalla musica a tempo indeterminato: il musicista, ex leader dei Timoria, tornerà ad esibirsi in giro per l’Italia a partire dal 27 ottobre in occasione di quello che sarà a tutti gli effetti l’ultimo tour live della sua carriera. ‘Omar Pedrini 35, dai Timoria ad oggi: goodbye rock’n’roll’ questo il nome della tournée conclusiva della carriera di Pedrini, uno show molto speciale con il quale l’artista si congederà da un pubblico di affezionati che l’ha seguito nel corso di questi ultimi 35 onorevoli anni di carriera. Com’è noto, come precisato dallo stesso Omar Pedrini, queste nuove date live non sono le ultime a caso: l’artista ha infatti deciso di fermarsi per non compromettere ulteriormente la sua salute, di per sé purtroppo precaria. Pedrini soffre da tempo di problemi di cuore che ad oggi l’hanno costretto a sottoporsi a ben sei interventi.

Le tappe del tour 2023 di Omar Pedrini

Si comincerà il prossimo 27 ottobre dal Viper Club di Firenze, per poi passare al Druso di Bergamo il 3 novembre. Gli appuntamenti saranno in totale 5 e questa breve tournée si concluderà a Isola della Scala, a Verona, con uno speciale evento fissato il 27 novembre. Qui sotto il dettaglio degli appuntamenti in programma.

- 27 ottobre - Viper Club di Firenze - 3 novembre - Druso di Bergamo - 11 novembre - Largo Venue di Roma - 17 novembre - New Age di Roncade (Treviso) - 23 novembre - Isola della Scala (Verona)

Tutti i dettagli riguardo alle prevendite dei biglietti sono disponibili su www.internationalmusic.it e www.omarpedrini.com. Attenzione: l’evento di Isola della Scala sarà ad ingresso gratuito.

La scaletta

All’interno della setlist del tour conclusivo della carriera di Omar Pedrini troveremo ovviamente tutti i suoi successi insieme ai Timoria oltre ai pezzi inclusi nei suoi sei album da solista. Tra i pezzi che verranno suonati dal vivo dovrebbero anche esserci quelli inclusi nel suo ultimo disco, ‘Sospeso’, pubblicato lo scorso giugno. Con un comunicato stampa, a proposito, l’artista ha anticipato così lo show in arrivo:

“Mi sono sempre dato in pasto al mio amato pubblico totalmente, “anema e core” e, quando ho interrotto, è stato proprio per "il core" malandrino, che mi ha costretto a lunghi stop negli ultimi 20 anni. Ma da Guerriero quale vengo definito, ho sempre un grande entusiasmo all'idea di tornare sul palco. Stavolta è ancora più importante l'occasione , perché festeggio 35 anni di carriera. Sarà bello sentire per l'ennesima volta l'odore di quei palchi sui quali ritroverò il mio sudore, talvolta il mio sangue, ma anche tantissimi ricordi di una vita spesa per il rock'n'roll e in cui spero di rivedere tanti volti amici e amici nuovi. Anche perché sarà il mio "ultimo giro di rock'n'roll": ho deciso di guardare in faccia il mio futuro e dedicarmi a un nuovo me, portando nella mia carriera qualcosa di completamente nuovo e che, in questo momento della mia vita, rappresenta meglio la mia crescita artistica e personale”.