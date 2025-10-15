Omar Apollo racconta ‘Queer’ di Luca Guadagnino: “L’ho fatto perché era il sogno della mia vita”

Il cantante Omar Apollo non ha mai nascosto la sua ammirazione per Luca Guadagnino. Ora, dopo il suo debutto cinematografico nel film ‘Queer’, il musicista, che ha ottenuto anche una nomination ai Grammy 2023 come uno tra i migliori nuovi artisti emergenti, confessa che quella collaborazione era molto più di un sogno artistico: era una promessa fatta a sé stesso. Scopriamo di più.

Luca Guadagnino e Daniel Craig sul set di Queer

Apollo: “Volevo che il mio debutto fosse autentico, crudo, reale”

“Mi sono sempre detto che, se mai avessi girato una scena di sesso nudo, sarebbe stata con Luca Guadagnino”, ha dichiarato Apollo, che ha continuato così: “Quando ho letto la sceneggiatura di Queer, ho pensato: accidenti, ora devo farlo davvero. L’ho promesso a me stesso”. E ancora: “Volevo che il mio debutto fosse autentico, crudo, reale. Con Luca sapevo che potevo fidarmi”.

Una scena di nudo integrale per un debutto che ha fatto scandalo

Nel film, uscito a dicembre 2024 e diretto dal regista di ‘Call Me by Your Name’, Apollo interpreta “Chimu Bar Guy”, un giovane con cui il protagonista, interpretato da Daniel Craig, condivide una fugace, ma intensa, scena di sesso. Un ruolo secondario forse per Apollo che però, al suo debutto cinematografico, appare completamente nudo in una sequenza, che ha suscitato grande clamore tanto che che le autorità turche hanno censurato la proiezione del film come opera d’apertura del MUBI Fest Istanbul 2024, motivando il divieto con la presenza di contenuti provocatori che potrebbero “minacciare l’ordine pubblico”. Tra l’altro, il 28enne ha rivelato che, inizialmente, il copione era molto più esplicito. “Quel giorno, però, Luca decise di smorzare i toni e lasciare che certe cose fossero solo suggerite. Per me andava bene così: ho detto, “Perfetto, lavoriamo!”. Nel film, Craig interpreta Lee, un americano solitario a Città del Messico che si innamora di un ex soldato enigmatico, interpretato da Drew Starkey. Il viaggio dei due verso la giungla si trasforma in un percorso emotivo e sensuale, dove l’amore appare come un’esperienza totale, “intima e infinita”, come recita la sinossi ufficiale. Di certo un debutto che Omar Apollo non dimenticherà mai.

Omar Apollo (Facebook)

Chi è Omar Apollo

Omar Apollo, all’anagrafe Omar Apolonio Velasco, nasce nel 1997 a Hobart, Indiana, da genitori messicani. Inizia a pubblicare musica nel 2017 su piattaforme come SoundCloud e Spotify. Tra il 2018 e il 2019 pubblica i primi EP con lo pseudonimo (dedicato allo storico avversario di Rocky Balboa): ‘Stereo’ e ‘Friends’. Il 2022 è l’anno della svolta con l’uscita del suo album d’esordio ‘Ivory’ pubblicato con Warner Records da cui vengono estratti diversi singoli come ‘Evergreen’ (You Didn’t Deserve Me at All)”, ‘Killing Me’, ‘Tamagotchi’ e ‘Invincible’. Poi, nel 2024 pubblica il suo secondo album, ‘God Said No’, registrato (in parte) agli studi di Abbey Road a Londra.