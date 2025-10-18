Oltre duecento concerti e grandi artisti in scena. JazzMi compie 10 anni

JAZZMI compie dieci anni e festeggia con un ricco calendario che animerà la città dal 23 ottobre al 9 novembre, con oltre duecento concerti con artisti di grande rilievo, progetti originali, collaborazioni inedite, importanti ritorni e novità. Un’edizione speciale e celebrativa, che guarda al futuro nel segno dell’innovazione e della continuità.

L’evento, uno degli appuntamenti rappresentativi della città, è diventato un progetto culturale sempre più radicato nel tessuto urbano e in continua evoluzione. Due i poli principali, Triennale Milano e Blue Note Milano e numerose altre sedi, dal Volvo Studio Milano ai palcoscenici storici della città come Teatro Arcimboldi, Teatro Dal Verme, Teatro Lirico Giorgio Gaber.

Il festival toccherà anche sedi prestigiose quali il Conservatorio, l’Auditorium S.Fedele, Il Centro Culturale di Milano e CPM. Si rafforza inoltre il dialogo con alcune delle realtà culturali più dinamiche del panorama milanese come Armani/Silos, l’Anfiteatro di Apple Piazza Liberty, ADI Design Museum, Cascina Nascosta e Spirit de Milan.

Non mancano i club dall’Alcatraz alla Santeria Toscana 31, passando per il BIKO Milano, BASE Milano e Fabrique Milano. JAZZMI dal 2016 è prodotto da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini.