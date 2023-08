‘Il mondo gira tour’ di Olly, gli appuntamenti di agosto

Tra i nomi del panorama musicale e della Gen Z che si sono maggiormente affermati negli ultimi mesi c’è quello di Olly. Si tratta di Federico Olivieri, rapper nato nel 2001 a Genova.

Inizi

Fin da piccolo Olly è stato attratto dalla musica e dal canto, che ha studiato fin dall’infanzia. Durante l’adolescenza si è iscritto al conservatorio. Il suo stile è incentrato su un approccio hip-hop sullo studio della parola, senza trascurare la voce melodica. Questo mix si è rivelato vincente dal momento che gli ha permesso di raggiungere i primi successi nel 2019, attirando l'attenzione di case discografiche come Metatron e Sony con cui ha iniziato a collaborare nel 2021.

Successo

Un primo grande traguardo per il rapper è avvenuto con il brano ‘Un’altra volta’, nel 2022, arrivato dopo l’incontro con il producer JVLI. È stato in quel momento che Olly si è avvicinato anche alla musica elettronica, firmando brani coinvolgenti, dal ritmo dinamico come la citata hit che, al momento, conta più di 5 milioni di stream.

Collaborazioni